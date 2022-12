Irã executa primeiro manifestante preso por protestos contra regime

Reprodução/Twitter Ao menos 50 pessoas já morreram nos protestos no Irã

O Irã executou um homem acusado de ferir um paramilitar e de ter bloqueado o tráfego em uma avenida de Teerã , no dia 25 de setembro, durante os protestos que ocorrem há cerca de três meses no país.

A execução aconteceu na manhã desta quinta-feira (8), após movimento de contestação desencadeado pela morte de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos, detida pela polícia por desrespeitar a lei que impõe o uso do véu muçulmano.

De acordo a agência oficial do Poder Judiciário no Irã, o homem é Mohsen Shekari. Ele teria bloqueado a avenida Sattar Khan e feriu, com uma machadinha, um membro da paramilícia Bassidj, que atuava na repressão das manifestações.

Ao todo, 11 pessoas estão prestes a serem condenadas à pena de morte pelos atos nos protestos. O veredito preliminar foi anunciado no dia 1° de novembro pelo tribunal revolucionário de Teerã. O recurso foi rejeitado pela Corte Suprema, no dia 20 de novembro.

Mohsen Shekari foi considerado culpado por ter usado uma arma branca “com a intenção de matar, provocar o terror e gerar desordem, colocando em risco a segurança da sociedade.”

O integrante da milícia Bassidj ficou ferido e levou 13 pontos. O acusado foi detido pelas autoridades do país e reconheceu a agressão na delegacia.

