Iraniana ganhadora do Nobel da Paz faz greve de fome na prisão

A vencedora mais recente do Nobel da Paz, a iraniana Narges Mohammadi

A vencedora mais recente do Nobel da Paz, a iraniana Narges Mohammadi, começou uma greve de fome na segunda-feira (6). Ela está presa numa cadeia em seu país e protesta contra a falta de atendimento médico.

As autoridades iranianas teriam impedido a ativista de ir ao hospital diante da negativa dela ao uso do véu islâmico. Narges tem 51 anos foi anunciada como vencedora do Nobel no dia 6 de outubro, e é conhecida por sua luta em prol dos direitos das mulheres no Irã.

Narges Mohammadi está detida desde 2015 devido ao seu trabalho de ativismo. Ela recebeu uma sentença combinada de 16 anos de prisão em maio de 2016. Ela precisará cumprir 10 anos na cadeia, de acordo com a lei iraniana.





No anúncio da premiação, Berit Reiss-Andersen, diretora do Comitê do Prêmio Nobel, disse que a ativista é “uma defensora dos direitos humanos e uma pessoa que luta pela liberdade”.

“Nós queremos apoiar sua luta corajosa e reconhecer milhares de pessoas que se manifestaram contra o regime teocrático de repressão e discriminação que tem como alvo as mulheres no Irã”, afirmou a responsável pelo anúncio da premiação.”

Narges Mohammadi é a 19ª mulher a vencer o Nobel da Paz, e mesmo encarcerada conseguiu publicar um artigo no The New York Times afirmando que “quanto mais nos prendermos, mais forte estaremos”.

