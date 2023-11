Irlanda: Manifestantes protestam após três crianças serem esfaqueadas

Reprodução Houve protesto na Irlanda após ataque





Um ataque com faca em Dublin, na Irlanda, deixou três crianças e dois adultos feridos nesta quinta-feira (23), desencadeando um episódio de violência que gerou manifestações e tensão na região.

O agressor, identificado como um homem de 50 anos, foi detido pela polícia local e posteriormente hospitalizado. O incidente ocorreu nas proximidades de uma escola, e as vítimas foram encaminhadas para diferentes hospitais em estado grave.

A reação ao ataque teve desdobramentos, com aproximadamente 100 pessoas tomando as ruas em protesto. Algumas alegações indicam que os manifestantes associaram o suspeito a uma origem imigrante.

O cenário escalou para a violência, com participantes queimando um ônibus de dois andares e um veículo policial. Além disso, atacaram a janela de um hotel, uma unidade do McDonald’s e saquearam uma loja de tênis.

O chefe de polícia, Drew Harris, classificou os manifestantes como extremistas de direita e hooligans, ressaltando a gravidade da situação. Um contingente de cerca de 400 policiais foi mobilizado para conter a violência nas ruas e restaurar a ordem na área afetada.

A polícia está conduzindo uma investigação para esclarecer as motivações por trás do ataque. Apesar da natureza violenta do caso, as autoridades descartaram, inicialmente, qualquer ligação com terrorismo.





As cinco vítimas incluem um homem, uma mulher e três crianças, sendo que uma menina de cinco anos e a mulher foram gravemente feridas.

Testemunhas relataram que um jovem desarmou o agressor. Outras informações sugerem que várias pessoas intervieram para conter o acusado no chão após o ataque.

