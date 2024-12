Irmã de Ana Paula Siebert posa de biquíni e ganha elogio do cunhado: ‘Melhor fase’

Na reta final de sua primeira gestação, Graciele Lacerda postou uma sequência de fotos do barrigão neste sábado (21), no Instagram. “Matei a saudade de show e curtindo os últimos momentos com minha Clara na barriga”, escreveu a influenciadora fitness na legenda das imagens em que aparece no camarim de um show corporativo do marido, o cantor Zezé Di Camargo.