Irmã de Wanessa Camargo relata emoção de ver cantora em reality show: ‘BBB24’

Wanessa Camargo foi a última participante do camarote do ‘BBB 24‘ a ser anunciada na última sexta-feira (05). Na ocasião, a cantora deixou todo mundo de boca aberta, inclusive sua família e por isso, a atriz Camilla Camargo, irmã da cantora, se pronunciou sobre a confirmação.

A famosa apareceu nas redes sociais e comentou a novidade, enquanto se mostrava bastante empolga, a atriz falou sobre seus medos.

“Gente, vocês não têm noção, não. As pessoas me perguntando da Wanessa estar no ‘Big Brother’ e eu fiz a egípcia. Não falei nada, nem que sim, nem que não, eu sumi, porque não podia falar”, iniciou a atriz, que seguiu: “Ao mesmo tempo, estou com o coração apertado demais, porque eu já estou sentindo muito a falta dela. Você saber que não pode falar com uma pessoa que você fala o tempo todo, e você não poder falar a hora que você quiser, é muito angustiante”, acrescentou ela.