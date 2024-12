Irmão de Marília Mendonça se emociona ao celebrar 5 anos de Léo: ‘Minha vida’

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça (1995-2021), homenageou no Instagram o sobrinho, Léo, que é filho da cantora com o cantor Murilo Huff, e completou cinco anos de vida nesta segunda-feira (16).

Em um texto emocionado, o estudante de nutrição e criador de conteúdo fitness recordou como se sentiu ao descobrir que a irmã estava grávida e contou que o menino se tornou seu “primeiro motivo para continuar”.

“É minha cliançinha, hoje você está fazendo os seus 5 aninhos, e o seu tio está aqui para relembrar e deixar registrado um pouco da nossa história, Primeiramente o seu tio doidão quando descobriu que você viria se transformou em um cachorro que latia para você quando estava dentro da barriga da sua mamãe, eu fiquei por 9 meses planejando todas as brincadeiras que iríamos fazer, todos os brinquedos irados que iríamos brincar juntos, tudo de legal que eu poderia te ensinar. Mas eu não imaginava que você seria o meu ponto de paz, que você seria o meu primeiro motivo para continuar, que você me curaria e carregaria o sentido da minha vida dentro do seu sorriso. Sempre estarei aqui por você, eu daria a minha vida pela sua todos os dias se for necessário, sempre tentarei lhe proporcionar momentos felizes, e sempre estarei a disposição para te aconselhar no que for preciso. Eu te amo tamanho do céu infinito minha cliança”, escreveu ele.