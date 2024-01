Isa Scherer refaz cliques digno de poster com gêmeos e o marido: ‘The Pequenos’

Em combinações que misturam looks despojados e de luxo (o namoro entre ela e o mercado de moda desse setor parece ser forte, já que há fotos em que aparece usando Miu Miu, Saint Laurent e Jean Paul Gaultier, entre outras grifes), a famosa conquista não só os likes entre os mais de 10 milhões de seguidores na rede social, mas um lugar no mundinho fashion. O desafio? Manter a identidade alinhada com a imagem pública que mantém nas redes sociais.

"Ela é uma mulher muito autêntica, que procura manter sua identidade, o que potencializa a consolidação da sua imagem dentro nossas escolhas criativas", entrega a stylist da famosa, Sanny Elias, em entrevista a Marie Claire.