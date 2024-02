Isis Valverde aposta em look pra lá de diferentão para curtir bloco da Preta: ‘Uau’

“Era esse sorriso que a gente queria ver no seu rosto @pretagil 💖 O @blocodapreta voltou mais potente do que NUNCA! O bloco da cura, do amor, dos reencontros! Me vesti de bolo pra celebrar essa volta…peguei escondido a roupa da @pretagil, que ela usou na festa de 10 anos do bloco…fiz supresa pq ela merece 💜 Minha baby Mó se jogou mto, amou ver a tia Preta brilhar e não parou de pular qdo eu cheguei perto da bateria. Já tô em casa, com os pés pro alto e extasiada de ter feito parte desse momento lindão! E a festa continua pq o show nunca pode parar! Te amo, Tchuca!”, escreveu ela na postagem do Instagram. Confira: