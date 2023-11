Isis Valverde curte passeio de barco com amigas: ‘Amores de uma vida inteira’

Chegou o momento! O RBD está oficialmente de volta aos palcos brasileiros com a “Soy Rebelde Tour”. O primeiro show aconteceu na noite da última quinta-feira (9), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Os integrantes Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann demonstraram que AMAM os fãs brasileiros ao usarem looks com cores da bandeira do Brasil.

Em clima de nostalgia pura, a primeira apresentação do grupo pop mexicano no Brasil contou com um repertório recheado de sucessos do RBD por mais de duas horas. Vale destacar que o coro forte do público também se destacou em todas as músicas.

O RBD realizará ainda mais sete shows em novembro de 2023. Confira a agenda do grupo pop mexicano aqui pelo Brasil:

10 de novembro (sexta-feira) – Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos – Engenhão;

12 (domingo) e 13 de novembro (segunda-feira) – São Paulo – Estádio do Morumbi;

16 (quinta-feira), 17 (sexta-feira), 18 (sábado) e 19 de novembro (domingo) – São Paulo – Allianz Parque.