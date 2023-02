Ismael Crispin anuncia recurso de R$ 100 mil para transporte de acadêmicos

No último final de semana, o deputado Ismael Crispin esteve em Seringueiras com o prefeito Armando Bernardo, as vereadoras Valcicleia Rufino, Tuti e o presidente da Câmara, Mario Cancian, além de um grupo de acadêmicos do município para tratar do transporte.

“Esses alunos fazem faculdade em Rolim de Moura e ao final do mês, a distância de mais de 150 quilômetros pesa no orçamento. Em parceria com o prefeito do município, Armando Bernardo e dos vereadores Valcicleia, Tuti e Mario Cancian, fizemos o compromisso de destinar emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para ajudar no custeio desse transporte”, disse.

Segundo o parlamentar, a ação irá beneficiar mais de 50 acadêmicos. “Seguimos na missão de fortalecer a educação dos municípios e transformando a realidade da vida de quem acredita e confia no nosso mandato”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria parlamentar