Ismael Crispin articula em Brasília a criação do inédito Colegiado da CCJR do Brasil

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) manteve reunião nesta quinta-feira (28), com equipe técnica do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), para dialogar sobre o programa de crédito fundiário denominado “Terra da Juventude” do governo federal.

O MDA criou uma nova linha no Programa Nacional de Crédito Fundiário destinada aos jovens rurais: o Terra da Juventude. O objetivo é garantir condições especiais para facilitar o acesso de jovens que querem realizar o sonho da terra própria.

O Terra da Juventude chega a créditos de mais de R$ 180 mil, com até 25 anos para pagar. A proposta é voltada para o público com idade entre 18 e 30 anos. Os projetos já podem ser apresentados e devem ser elaborados com as equipes assistência técnica e extensão rural, ou uma cooperativa e instituição bancária que participe do projeto.

“É uma iniciativa muito importante de retomada de projetos para o campo e de agricultura familiar. Aqui em Rondônia podemos pensar juntos em propostas de divulgação e informações sobre o plano como audiências públicas, seminários para que mais pessoas tomem conhecimento da iniciativa”, disse a deputada.

A parlamentar esteve reunida com Francisco Weberton Rabelo Lima (Consultor do MDA), Shirley Abreu (Diretora de Governança Fundiária do MDA), Hebert Rodrigues Pereira (Coordenador Geral do Crédito Fundiário do MDA), Gervano Vicent (Superintendente do MDA em Rondônia) e Marcos Rodrigues (Assessor Técnico do Incra). A equipe técnica do governo federal defende que o Terra da Juventude possa ser difundido entre as universidades federais e os institutos federais para divulgação entre o público jovem e auxílio na elaboração dos projetos.

A reunião aconteceu no fim de tarde desta quarta-feira (27), no gabinete parlamentar em Porto Velho, na Assembleia Legislativa, com as presenças de Francisco Sobrinho (Chefe de Gabinete), José Gadelha, Andrea Mendes, Carlino Lima que fazem parte da assessoria técnica do mandato da deputada.

Texto: Francisco Costa / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO