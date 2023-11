Ismael Crispin assume presidência do Conselho Fiscal do Parlamento Amazônico

Na última quarta-feira (08), durante a 26ª Conferência da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), realizada em Fortaleza (CE), o deputado Ismael Crispin foi eleito presidente do conselho fiscal do Parlamento Amazônico, um órgão legislativo que abrange os estados da Amazônia Legal.

Como presidente do conselho fiscal, Ismael Crispin terá a tarefa de garantir a integridade e a transparência nas operações financeiras do Parlamento. “É com grande honra que aceito a posição de Presidente do Conselho Fiscal do Parlamento Amazônico. Estou comprometido em exercer este papel com integridade e transparência, assegurando que o Parlamento Amazônico sirva como um pilar de responsabilidade ambiental e fiscal. Agradeço aos meus colegas parlamentares pela confiança”, disse.

Na ocasião, o deputado Laerte Gomes foi eleito presidente, o que solidifica a influência de Rondônia nas decisões estratégicas do Parlamento. “Este momento sinaliza um novo capítulo para o Parlamento Amazônico, com uma liderança renovada pronta para navegar pelos desafios da sustentabilidade ambiental e fiscal, impulsionada pela experiência e pelo compromisso dos representantes de Rondônia”, finalizou Ismael Crispin.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO