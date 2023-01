Ismael Crispin atende necessidades de duas associações em Rolim de Moura

Na manhã desta sexta-feira (20), o deputado Ismael Crispin esteve no município de Rolim de Moura para fazer a entrega de materiais do Projeto Madeirarte no Espaço Gaia Amiga e também a entrega de materiais permanentes para modernização e estruturação da Associação por Amor a Rondônia (APAR).

Na Associação por Amor a Rondônia (APAR), o deputado foi recebido pela diretora Adriana Valéria que na oportunidade, fez questão de agradecer o parlamentar pela destinação do recurso de R$ 51 mil, utilizado para aquisição de materiais permanentes para modernização e estruturação da Associação e também para compra de uma motocicleta Pop-100.

“Hoje agradeço a Deus por sempre colocar pessoas com sensibilidade para nos ajudar. O deputado me deu sua palavra e agora está aqui conosco realizando a entrega desses materiais que serão de fundamental importância para as 700 famílias do Conjunto Habitacional Jardim dos Lagos e Jatobá, obrigada de coração deputado”, disse a diretora.

Ismael destacou que seu mandato tem como objetivo principal, transformar a vida das pessoas. “O mandato tem nós oportunizado momentos inesquecíveis e este sem dúvidas é um deles, não estamos falando apenas de trazer recursos para os municípios, estamos falando de atender as reais necessidades da população, de garantir melhorias no dia a dia delas e consequentemente gerar uma fonte de emprego e renda”, disse o deputado.

Projeto Madeirarte

No Espaço Gaia Amiga, o deputado Ismael Crispin foi recebido pela diretora do Projeto Madeirarte, Heleonice Moura, que em nome de todos os membros agradeceu o parlamentar pelo recurso de R$ 26 mil utilizado na aquisição de máquinas, ferramentas e materiais para acabamento e montagem para o funcionamento de uma mini marcenaria.

Segundo Heleonice Moura, o projeto promoverá cursos com os materiais adquiridos para jovens em vulnerabilidade socioeconômica. “Esse material todo servirá para darmos continuidade ao nosso projeto de educação ambiental, onde produzimos artesanatos com madeiras descartadas e demolições. Agradecemos o deputado Ismael Crispin pela confiança no nosso projeto”, ressaltou Moura.

Na oportunidade, o parlamentar destacou que o trabalho realizado no Espaço Gaia é de fundamental importância. “Ficamos felizes em fazer parte deste projeto que atenderá tantos jovens e que ensinará a eles uma profissão. Precisamos investir em ações que transformem a realidade de uma comunidade e hoje saímos de Rolim de Moura com a sensação de dever cumprido”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar