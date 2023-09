Ismael Crispin celebra realização histórica em São Miguel do Guaporé com inauguração do Quartel do Corpo de Bombeiros

Em uma cerimônia marcada por emoções e agradecimentos, o deputado Ismael Crispin (Sem Partido), inaugurou nesta quinta-feira (28) o tão aguardado Quartel do Corpo de Bombeiros de São Miguel do Guaporé. Uma conquista que reflete os esforços coletivos, em especial, o empenho e a dedicação do parlamentar.

O projeto, sonhado por anos pela população da região e agora transformado em realidade, foi viabilizado graças a um investimento de R$ 1 milhão destinado pelo deputado em 2021. ” Emocionado no dia de hoje, sou eu que olho e falo com vocês. Este é um momento de extrema felicidade para a minha vida. Cada tijolo levantado representa a resiliência, determinação e o compromisso com a segurança da nossa comunidade,” destacou o deputado durante seu discurso.

Mais do que uma instalação para aprimorar a segurança local, Crispin acredita que o novo quartel será um catalisador para o desenvolvimento de São Miguel do Guaporé. “Além de proporcionar maior segurança, vejo o novo quartel como uma oportunidade para impulsionar nossa economia local,” disse ele.

A inauguração contou com a presença de diversas autoridades e membros da comunidade, todos celebrando juntos este grande feito. Em suas palavras, o deputado Ismael Crispin agradeceu a todos os envolvidos no processo: os vereadores do município, que estiveram constantemente ao seu lado; o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Cel. BM Nivaldo de Azevedo, ao diretor da Agevisa, Coronel BM Gilvander Gregório de Lima, que já esteve como comandante do bombeiro e todos os que desempenharam papéis cruciais ao longo destes três anos; e ao Governador de Rondônia, Marcos Rocha, pelo apoio inestimável.

Na ocasião, o parlamentar destacou a importância da Polícia Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros, compartilhando memórias pessoais de sua chegada à região quando tinha apenas 13 anos de idade. “Vocês não conseguem medir o tsunami que está dentro de mim. Meu pai está presente aqui, ele trouxe para cá quando em 1987 e ao longo dos anos, eles não só protegiam nossa comunidade contra ameaças externas, mas também ajudavam a moldar o caráter de nossa região. Eles representam mais do que simples forças de segurança; são um símbolo do compromisso, bravura e dedicação inabalável para com o povo. Seu trabalho árduo e sua presença contínua nos proporcionam a liberdade de viver nossas vidas com serenidade e confiança”, disse.

O papel do deputado Ismael Crispin como um líder transformador será lembrado nas páginas douradas da história de São Miguel. Através de sua visão, dedicação e amor pela região, ele semeou as sementes para um amanhã promissor. E, à medida que a cidade continua a florescer, sua influência e legado permanecerão intactos, inspirando as futuras gerações.

“Este é um momento de celebração, não apenas para São Miguel do Guaporé, mas para todo o estado de Rondônia. A inauguração do quartel representa mais que uma estrutura física; simboliza o compromisso com a segurança, o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade”, finalizou.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Jiuliano Salim / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO