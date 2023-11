Ismael Crispin destaca importância do Parlamento na execução de políticas públicas

Na manhã de quarta-feira (29), o deputado Ismael Crispin (MDB) fez uso da tribuna na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia, para destacar o papel fundamental do Parlamento do estado de Rondônia na execução de políticas públicas.

Crispin enfatizou a sensibilidade do Governo de Rondônia, liderado pelo governador Marcos Rocha, em atender as necessidades apontadas pelos parlamentares, resultando em ações significativas nas áreas de educação, saúde e infraestrutura.

Na oportunidade, o deputado citou exemplos específicos para ilustrar a efetividade do trabalho conjunto entre o Parlamento e o Governo. Um deles foi a melhoria na Escola Municipal Marcos Donadon, em Colorado do Oeste, que agora conta com uma sala de aula especializada para alunos com necessidades especiais, fruto da parceria entre o governo e o parlamento.

Outra conquista ressaltada pelo deputado foi a construção de uma ponte de concreto e aço em São Miguel do Guaporé, um investimento de mais de 4 milhões de reais essencial para o setor produtivo da região.

“Eu participei das tratativas da construção desta ponte desde o primeiro momento. Começamos lá nas margens do rio São Miguel, depois trouxemos a discussão para o Governo, conseguimos convencer que aquele investimento era necessário para o setor produtivo. E nós entregamos lá então uma ponte de concreto e aço, de 30 metros de comprimento, de 9 metros de largura, e que vai atender e sanar de uma vez um problema do setor produtivo daquela região. É claro, o Governador foi sensível, o Departamento de Estrada e Rodagem reconheceu a importância, mas lá estava o trabalho de um parlamentar. Registro aqui, se não fosse o trabalho desse parlamentar, inclusive, esse investimento não aconteceria”, disse.

Programa Mais Emprego

Cispin também mencionou o sucesso do Programa Mais Emprego, uma iniciativa do Governo do Estado de Rondônia, que resultou na entrega de certificados, na última sexta-feira, de capacitação profissional Esta ação, realizada em parceria com o vice-governador Sérgio Gonçalves, reflete o compromisso do Governo com o desenvolvimento e capacitação da população.

“Nós fizemos um trabalho na região da 429, infelizmente não conseguimos atender o município de São Francisco do Guaporé, mas atendemos Costa Marques, Seringueiras, São Miguel e Nova Brasilândia. Nós entregamos 300 certificados, ou seja, nós entregamos para o mercado 300 pessoas prontas para o mercado no segmento que elas escolheram. Então, mais uma vez aqui, registrar a sensibilidade do Governo e, nesse caso, através do nosso vice-governador Sérgio Gonçalves, mas de novo estava presente o trabalho de um parlamentar para que a sociedade fosse de fato atendida”, pontuou.

Filiação partidária

O deputado anunciou ainda sua filiação ao MDB, durante um encontro regional em São Miguel do Guaporé. Na ocasião, ele destacou a importância das discussões políticas transparentes e a participação ativa dos diferentes municípios do estado.

“Foi um dia feliz, pois tivemos a oportunidade de recepcionar autoridades e lideranças dos mais diversos municípios do Estado de Rondônia, de Guajará, Mirim a Pimenteiras. Foram para nos prestigiar e eu aqui de público e da tribuna da Assembleia Legislativa rendo a cada um deles o meu agradecimento”, disse.

Investimento municipal

O deputado destacou ainda, que esteve em Santa Luzia do Oeste na segunda-feira, para entregar uma ambulância no valor de R$ 300 mil atendendo ao pleito apresentado pelo prefeito Jurandir Oliveira e pelo vice-prefeito Ney.

Reconhecimento

Finalizando sua fala, Crispin ressaltou a importância do trabalho colaborativo e da iniciativa dos parlamentares para o progresso de Rondônia. Ele enfatizou que não há necessidade de competição entre os parlamentares, mas sim de união para o bem do estado.

Por fim, o deputado Cironé Deiro parabenizou Crispin pela sua atuação efetiva e destacou que acompanhou ao longo desses anos, sua luta pela construção da ponte do Rio São Joaquim. “Reconhecemos o trabalho do governador Marcos Rocha, mas acima de tudo, o trabalho do parlamentar, que está lá de frente a frente com o produtor, com a necessidade dos municípios. Mais uma vez parabéns Ismael, pelo grande trabalho que tem aqui dentro do estado de Rondônia”, finalizou.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO