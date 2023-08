Ismael Crispin e comandante do Corpo de Bombeiros discutem inauguração do quartel de São Miguel do Guaporé

O deputado estadual Ismael Crispin esteve na manhã desta terça-feira (22) com o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, para discutir os preparativos finais para a inauguração do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de São Miguel do Guaporé.

A inauguração da unidade está prevista para o final de setembro, marcando mais um capítulo importante do comprometimento do deputado, com a região da 429. “Aquilo que era um anseio, um sonho coletivo, logo será concretizado. O aguardado quartel do Corpo de Bombeiros está próximo de sua conclusão e logo servirá à comunidade da 429. Cada etapa desta construção simboliza nossa resiliência, determinação e comprometimento com a segurança de todos. Além disso, acredito que essa unidade trará novas oportunidades de desenvolvimento para São Miguel do Guaporé, fortalecendo nossa economia local”, disse o deputado.

Durante o encontro, o coronel BM Nivaldo de Azevedo reconheceu o esforço contínuo do deputado em prol da corporação. “Com grande satisfação, vemos este projeto se tornando realidade e devemos isto, graças ao seu compromisso e trabalho. Atualmente, atendemos em 15 municípios, e em breve, São Miguel do Guaporé contará com uma unidade equipada e com 21 bombeiros prontos para servir a comunidade”, destacou.

A iniciativa para estabelecer esta unidade na região foi significativamente impulsionada por Ismael Crispin. Sua jornada começou em novembro de 2021, com a aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 1447, que autorizou a alocação de R$ 1 milhão, recurso viabilizado pelo parlamentar. Desde a vistoria inicial do terreno até as fases construtivas, o deputado sempre esteve ativamente envolvido e frequentemente visitando o local para acompanhar o progresso da obra.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: José Evaristo / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO