Ismael Crispin é eleito presidente do colegiado de Comissão de Constituição e Justiça das Assembleias Legislativas do Brasil

Em um marco significativo para a política legislativa brasileira, o deputado estadual Ismael Crispin foi eleito nesta sexta-feira (10), presidente do Colegiado de Comissão de Constituição e Justiça das Assembleias Legislativas do Brasil. A eleição ocorreu durante a 26ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em Fortaleza (CE).

O Colegiado foi idealizado durante o 1º Encontro do Fórum Permanente das Comissões de Constituição, Justiça e de Redação (CCJR) na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) e terá como missão principal debater e alinhar as prerrogativas dos deputados estaduais das 27 Assembleias do Brasil.

Ismael Crispin, ao assumir o cargo, destacou os desafios que o colegiado enfrentará. “Nossa tarefa será a de segmentar discussões de acordo com o interesse específico de cada Estado, evitando debates focados em questões regionais isoladas”, afirmou Crispin.

A primeira reunião do Colegiado sob a nova presidência foi conduzida por Diogo Moraes, presidente da Unale. Na ocasião, também foram definidos os outros cargos de liderança. Tiago Amaral, do Paraná, foi nomeado vice-presidente; Mara Caseiro, do Mato Grosso do Sul, como segunda vice-presidente; Cristiano Cavalcante, de Sergipe, assumiu como primeiro secretário; seguido por Tiago Manzoni, de Brasília, como segundo secretário; e Júlio Campos, do Mato Grosso, como terceiro secretário.

A eleição de Crispin e a formação desse novo Colegiado, simbolizam um passo importante na busca por uma maior unidade e eficácia nas discussões legislativas no Brasil. “A expectativa é que essa iniciativa promova uma maior colaboração e alinhamento entre as Assembleias Legislativas de diferentes estados, fortalecendo assim a democracia e a governança no país”, finalizou Ismael.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO