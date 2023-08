Ismael Crispin e FECRO elevam o Ciclismo em Rondônia com a 45ª Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada

Nos dias 18, 19 e 20 de agosto, a cidade de Porto Velho foi cenário da 45ª Edição da Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada. O evento, que reuniu ciclistas das duas regiões, foi organizado pela Federação de Ciclismo de Rondônia (FECRO) e recebeu o importante apoio do deputado Ismael Crispin, que marcou presença na cerimônia de premiação.

Com cerca de 400 ciclistas divididos em 15 categorias, a competição contou com a participação de 16 federações dos estados situados nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, proporcionando um encontro de atletas de alto nível e exibindo a paixão pela modalidade e contou com um público de aproximadamente 1000 pessoas, que prestigiaram os atletas e celebraram a paixão pelo ciclismo.

Na oportunidade, o deputado Ismael Crispin destacou que “eventos como a Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada são fundamentais para dar visibilidade aos nossos atletas e incentivar a prática esportiva. Ver a dedicação e o empenho deles foi inspirador, ainda mais no sol escaldante de Rondônia.

O ciclismo é uma paixão que tem conquistado cada vez mais espaço em nosso estado, e é com imensa satisfação que contribuo para impulsionar essa modalidade e proporcionar oportunidades aos nossos talentos”, disse o parlamentar.

O presidente da FECRO, Josué Capistrano, ressaltou a importância do evento para o crescimento e desenvolvimento do ciclismo em Rondônia. “A realização da Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada não apenas promove a competição esportiva, mas também incentiva a participação de ciclistas e fomenta a economia local”, pontuou Capistrano.

Os resultados da competição refletiram a dedicação e o talento dos atletas que competiram. A Bahia se destacou como a grande campeã da Copa. Na segunda colocação, o Pará também brilhou. Já o terceiro lugar foi conquistado por Rondônia, que garantiu 5 medalhas de ouro, 5 de prata e 8 de bronze.

Bastidores

O deputado Ismael Crispin, conhecido por ser um dos maiores apoiadores do esporte no estado, não apenas compareceu à premiação, mas também desempenhou um papel significativo nos bastidores. Crispin já destinou recursos para viabilizar a participação de atletas rondonienses em competições realizadas fora do estado.

Além disso, o deputado foi responsável por uma ação marcante ao destinar emenda parlamentar para a aquisição de bicicletas profissionais para os campeões rondonienses em 2022 2 2023, totalizando 30 bikes entregues e seu comprometimento com o desenvolvimento do ciclismo também se materializou na autoria da Lei nº 5.550, que institui incentivos ao desenvolvimento do cicloturismo no estado de Rondônia.

“A 45ª Edição da Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada não apenas celebrou a competição esportiva, mas também evidenciou o compromisso do deputado Ismael Crispin com o esporte. Através de suas ações concretas, ele demonstrou seu apoio inegável em prol do crescimento do ciclismo em Rondônia e em nome de todos os atletas, agradecemos o apoio incondicional do deputado Ismael”, finalizou o presidente da FECRO.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: José Evaristo / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO