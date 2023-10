Ismael Crispin entrega caminhão para associações rurais em São Miguel do Guaporé

O deputado Ismael Crispin esteve presente no último sábado (28) na Associacao dos Produtores Rurais da Linha 11 (Aspronze), localizada na Linha 11 da Zona Rural de São Miguel do Guaporé, para efetuar a entrega de um caminhão. Este veículo foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar de autoria do próprio deputado, no valor de R$ 398 mil, atendendo a um pedido do vereador Alemão.

O veículo será de grande utilidade, atendendo às necessidades de três associações: Aspronze, Arama e Aspe. “É com profunda gratidão que testemunhamos as ações de nosso mandato melhorando a qualidade de vida do homem do campo e impulsionando o progresso e o bem-estar das comunidades rurais de nossa querida São Miguel do Guaporé. A força do homem do campo é o alicerce que sustenta o desenvolvimento das cidades, e é uma honra contribuir com o árduo trabalho dos produtores rurais de nosso estado”, afirmou Ismael Crispin.

Na ocasião, o vereador Alemão enfatizou o empenho do deputado Ismael Crispin em, mais uma vez, apoiar a agricultura familiar do município, fortalecendo as associações.

Em nome dos moradores da Zona Rural de São Miguel do Guaporé, o presidente da associação Arama, Ataíde, expressou sua gratidão ao parlamentar pelo olhar diferenciado direcionado aos produtores rurais. “Nunca tínhamos recebido algo tão significativo para o nosso trabalho. Há tempos pedíamos esse caminhão, e nunca dava certo. Quando o deputado fez o compromisso conosco, ele cumpriu. Esse veículo vai ajudar muito no desempenho do trabalho que realizamos”, concluiu.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO