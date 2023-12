Ismael Crispin entrega dois veículos para melhorias de serviços públicos em Pimenta Bueno

Na manhã desta quarta-feira (20), o município de Pimenta Bueno recebeu dois novos veículos destinados à Secretaria de Obras e à Superintendência de Iluminação Pública. A entrega é o resultado de uma emenda parlamentar de autoria do deputado Ismael Crispin (MDB), no valor de R$ 200 mil.

Durante o evento, o deputado Ismael Crispin expressou sua visão sobre a importância da entrega. “Hoje estamos aqui em Pimenta Bueno, ao lado do prefeito Arismar, sua assessoria e os secretários, realizando uma entrega significativa para o município. Destinamos R$ 200 mil e, com a contrapartida do prefeito, adquirimos dois veículos que agora serão entregues para a comunidade de Pimenta Bueno”, disse.

O prefeito Arismar Araújo agradeceu ao deputado pela contribuição. “Essa é uma grande ajuda para Pimenta Bueno. Agradecemos ao deputado Ismael Crispin pelo seu empenho. Os veículos são fundamentais para continuar a estruturação que estamos implementando na cidade. Vamos entregar um veículo Toro, zero quilômetro, ao secretário de obras, Rony, e ao nosso superintendente de iluminação pública, Josué. São veículos muito esperados pela utilidade e melhoria que trarão aos serviços em Pimenta Bueno”, pontuou.

Ao final o deputado Ismael Crispin, agradeceu ao Governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, ao prefeito Arismar Araújo, ao vereador Tuca, e ao ex-vereador e atual secretário de agricultura, Álvaro Deboni, pela parceria em prol de Pimenta Bueno.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria de Imprensa e Comunicação Prefeitura de Pimenta Bueno I AICOM

Fonte: Assembleia Legislativa de RO