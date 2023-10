Ismael Crispin entrega implementos agrícolas em associações de Nova Brasilândia D’Oeste

O deputado estadual Ismael Crispin esteve em visita no último sábado (21) ao município de Nova Brasilândia D’Oeste, acompanhado pelo prefeito Hélio Mendes e pelo vereador Flávio Ribeiro. A agenda do parlamentar foi marcada por compromissos voltados ao fortalecimento do setor agrícola da região.

A maratona de atividades começou cedo, com uma participação do deputado na Rádio Parecis FM, onde prestou contas do seu mandato, reafirmando seu compromisso com a população e destacando algumas das ações já realizadas em benefício do município.

Já na zona rural, o deputado estadual Ismael Crispin visitou as associações, Renascer, localizada na linha 17 sul km 6 e Novo Horizonte, na linha 110 Norte km 8. Demonstrando seu apoio direto à agricultura familiar, ele fez a entrega de valiosos implementos agrícolas. A associação Renascer foi agraciada com um subsolador e um perfurador de solo. Por sua vez, a Novo Horizonte recebeu um equipamento que promete revolucionar a colheita local: uma recolhedora de café.

Na ocasião, o parlamentar destacou a importância dos implementos para as associações. “Os implementos agrícolas entregues não são apenas máquinas; eles são instrumentos de transformação. Ao investir na modernização e eficiência do trabalho no campo, estamos fomentando a força das associações e, consequentemente, melhorando diretamente a vida de cada produtor. É assim que, juntos, fortalecemos a base da nossa economia e garantimos um futuro mais próspero para todo o estado”, finalizou Ismael Crispin.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO