Ismael Crispin entrega notebooks e reforça compromisso com educação em Alvorada do Oeste

Em uma manhã marcada por compromisso e reconhecimento, o deputado Ismael Crispin esteve no distrito de Terra Boa, Alvorada do Oeste, para uma entrega especial: notebooks para os professores da escola Monteiro Lobato. Acompanhado do prefeito Vanderlei Tecchio, dos vereadores Marcos Paulo, Deminizinho, e Flávio Ribeiro de Nova Brasilândia, Crispin reafirmou seu engajamento com a educação.

“Neste momento, estamos não apenas entregando equipamentos, mas também fortalecendo as bases da nossa sociedade. Desde o início do meu mandato, em 2019, a educação tem sido minha principal bandeira. Contrariando as vozes que minimizam a importância de investir em nosso povo, escolhi focar no legado que posso deixar. Estes notebooks são uma ferramenta essencial no desenvolvimento e planejamento de aulas inovadoras, abrindo as portas para um futuro onde nossa juventude possa questionar, aprender e prosperar. Minha jornada, marcada por desafios e conquistas, reforça minha crença no caminho que escolhi, trazendo resultados tangíveis em todo o estado de Rondônia” disse Ismael.

Na ocasião, o parlamentar destacou a parceria do Governo de Rondônia. “É com profundo respeito e gratidão que agradeço ao nosso governador, Coronel Marcos Rocha, por seu apoio inabalável. Sua visão progressista para a educação em nosso estado tem sido um farol de esperança e desenvolvimento. Juntos, estamos construindo um legado educacional que beneficia não apenas a geração atual, mas também as futuras, garantindo um futuro mais brilhante para Rondônia”, destacou

O evento destacou o comprometimento do deputado com a educação, reforçado pelas palavras do vereador Marcos Paulo, responsável pela solicitação dos notebooks, que elogiou a parceria de Crispin e os avanços já proporcionados ao município. “O deputado sempre foi muito atuante com a educação de Rondônia e não poderia ser diferente com Alvorada do Oeste”, disse.

O prefeito Tecchio também expressou seu agradecimento pelo empenho do deputado, ressaltando os benefícios trazidos não só para a educação, mas para outros segmentos do município.

Por fim, Ismael destacou que a entrega dos notebooks, além de beneficiar diretamente os educadores, promete um salto qualitativo no processo de ensino-aprendizagem, integrando tecnologia e inovação nas práticas pedagógicas. “Este gesto simboliza um passo importante na jornada de melhorias contínuas no setor educacional de Alvorada do Oeste”, finalizou.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO