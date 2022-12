Ismael Crispin entrega veículo e implementos agrícolas em Querência do Norte

Na manhã desta terça-feira (20), o deputado Ismael Crispin esteve no distrito de Querência do Norte, município de Primavera de Rondônia, para realizar a entrega de um veículo para atender a saúde e três implementos agrícolas para fortalecer a agricultura familiar. A entrega contou com a participação do prefeito do município, Eduardo Bertoletti e dos vereadores, Elias Ribeiro, que foi o autor da solicitação, Professor Fábio, vereador G, Diego Coutinho, Vailton Ferreira, do secretário de Saúde, Welligton e do secretário de educação, Antônio Carlos.

Segundo o deputado, ao total foram destinados R$ 233 mil, sendo R$ 140 mil de emenda de sua autoria e mais R$ 93 mil de contrapartida do município. “É uma honra estar aqui na manhã de hoje cumprindo mais uma vez com o que prometemos. Os nossos distritos não podem ficar desassistidos e agradeço ao vereador Elias por ter nos apresentando essa demanda tão importante para a saúde e também para a agricultura familiar”, disse.

De acordo com o vereador Elias Ribeiro, os implementos agrícolas adquiridos foram uma niveladora de 32 discos, uma ensiladeira e um pulverizador. “Esses implementos serão de fundamental importância para auxiliar no trabalho que os nossos produtores realizam nas associações e em nome de toda população de Querência do Norte, agradeço o deputado Ismael Crispin por mais essa ação”, ressaltou.

Na ocasião, o prefeito do município, Eduardo Bertoletti também fez questão de agradecer a atenção do deputado com o distrito. “Querência do Norte recebe essas ações de braços abertos e com muita gratidão. Esse veículo será utilizado para atender as demandas da unidade de saúde e os implementos, serão de suma importância no fomento da nossa agricultura familiar”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar