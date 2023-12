Ismael Crispin homenageia deputada federal Silvia Cristina por trajetória inspiradora e comprometimento com RO

A deputada federal Silvia Cristina (PL) foi homenageada com a Medalha do Mérito Legislativo, uma das mais altas comendas da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), pelo deputado estadual Ismael Crispin (MDB). O evento ocorreu na manhã desta segunda-feira (4) e contou com a presença dos deputados estaduais Dra. Taíssa (PSC) e Luizinho Goebel (PSC); da defensora pública, Silvia Primila Raskovisc; do prefeito de Presidente Médici, Edilson Alencar, além de diversas outras autoridades no plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos.

Ao iniciar a sessão, o deputado destacou que a, “A história de Silvia Cristina é uma inspiração e que sua dedicação à educação, saúde, e política, e o impacto de suas ações em Rondônia, demonstram o poder da resiliência e comprometimento em transformar vidas e comunidades”, disse.

Aos 32 anos, Sílvia enfrentou um desafio pessoal: o câncer de mama. Sua batalha contra a doença a inspirou a fundar o GAPC em Ji-Paraná, visando apoiar outros pacientes oncológicos. Após sua recuperação, ela se dedicou à melhoria do tratamento de câncer em Rondônia, contribuindo significativamente para a criação de uma filial do Hospital do Câncer de Barretos em Porto Velho.

Ismael Crispin compartilhou a origem de sua relação com Silvia Cristina, nascida da vontade comum de fazer a diferença na vida das pessoas. “Eu lembro o nosso primeiro contato, eu vinha lutando para sair de um processo da minha mãe que era portadora de câncer e que vinha sofrendo,” relembrou.

O deputado falou sobre a trajetória política paralela que ambos seguiram, desde as primeiras eleições até as conquistas subsequentes, mostrando admiração pelo crescimento e sucesso de Silvia Cristina. “Eu vejo entre os oito deputados federais eleitos também a nossa querida Silvia Cristina e depois na reeleição ainda hoje eu olhava o quanto cresceu e isso é maravilhoso”, disse Ismael Crispin.

Dedicação

Silvia Cristina expressou sua admiração e gratidão a Crispin, não apenas por suas qualidades como parlamentar, mas também por seu comprometimento e dedicação ao povo rondoniense. “Eu conheci Crispin fazendo um trabalho de amor, como coordenador voluntário do Hospital de Amor na cidade de São Miguel do Guaporé. Gratidão a Deus pela sua vida, por tudo que você faz pelo povo rondoniense. Você também pode ser tudo o que você quiser. Inclusive a Assembleia Legislativa é pequena para ti. Eu creio que muito em breve você estará lá na Câmara dos Deputados Federais, no Senado, aquilo que você quiser. Você tem competência para isso, tem amor, tem alma, tem dedicação”, disse.

Além de agradecer à Crispin, a Silvia Cristina compartilhou suas experiências e reflexões sobre a vida política. Ela enfatizou a importância do trabalho duro, da dedicação e de se ter metas na vida. Silvia Cristina também expressou sua gratidão aos colegas deputados, vereadores, prefeitos e outros parceiros que têm apoiado seu trabalho.

Silvia Cristina também abordou temas mais amplos, refletindo sobre a natureza do sucesso e da dedicação necessária para alcançá-lo. Ela enfatizou a importância de estabelecer metas, acordar cedo e trabalhar duro todos os dias. “O crescimento depende de todos os dias. De acordar cedo, de ter uma meta de vida e ir em busca dela,” afirmou.

A deputada expressou sua gratidão a todos os que apoiaram a proposta de homenagem e compartilhou experiências pessoais sobre sua primeira campanha política e o trabalho duro necessário para alcançar seus objetivos. Ela falou sobre os desafios de ser uma comunicadora e jornalista com gagueira, superando obstáculos e preconceitos para se tornar uma voz confiável na mídia.

Silvia Cristina também mencionou seus esforços para melhorar a infraestrutura de saúde em Rondônia, destacando o maior hospital de reabilitação do Brasil e projetos futuros em diversas áreas, como saúde e segurança. “Nós fomos eleitos para favorecer a todas as pessoas,” ressaltou.

Convidados

Em nome dos vereadores de Rondônia, o vereador de Porto Velho Jurandir Bengala, destacou a atuação da deputada federal, Silvia Cristina. “É uma honra estar presente aqui hoje neste momento importante, a deputado vem realizando um trabalho incrível com as pessoas que enfrentam o câncer e isso precisa ser reconhecido”, disse.

Emocionado, o prefeito de Presidente Médici, Edilson Alencar, relembrou parte da trajetória do deputado federal com destaque para seu trabalho na parte social. “Hoje o seu reconhecimento já ultrapassou as barreiras de Rondônia e está em todo país. Eu tive a oportunidade de lhe conhecer durante a construção do Centro de Diagnóstico de Ji-Paraná e naquele momento achei a senhora muito audaciosa, mas neste momento fico extremamente feliz de estar aqui vendo o seu trabalho sendo reconhecido, como você merece”, pontuou.

Representando a DPE-RO, a defensora pública, Silvia Primila Raskovisc, agradeceu o convite e também falou do trabalho que a deputado realiza em prol dos mais vulneráveis. “Sem dúvidas, ela merece todo esse reconhecimento. É uma honra estar participando deste momento”, disse.

O juiz do TRE/RO e amigo da deputada, Igor Habib, relembrou que a Silvia Cristina antes mesmo de ser mandato sempre trabalhou para ajudar o próximo. “Eu, como rondoniense, fico feliz em estar sendo representado por uma mulher tão forte lá em Brasília. Hoje, aqueles que precisam de tratamento de câncer, não precisam mais sair do Estado, pois temos um hospital de referência, fruto do trabalho da Silvia”, destacou.

Projetos

Durante a cerimônia, o procurador da República, Reginaldo Trindade, proferiu um discurso impactante, louvando o papel da deputada Silvia Cristina. Ele compartilhou sua admiração pela deputada, destacando sua simpatia e dedicação ao Hospital do Amor e a outros projetos. “O trabalho da Silva, vai além da sua atuação política, estendendo-se a um trabalho humanitário e compassivo que tem ajudado inúmeras pessoas no estado de Rondônia”, destacou.

Em um momento marcante de seu discurso, Trindade expressou seu apoio ao papel crescente das mulheres nas esferas de poder. “Vivam as mulheres, viva a deputada Silvia Cristina. Aristóteles disse certa vez que a verdadeira grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Parabéns, querida e amiga deputada Silvia Cristina. Porque a senhora merece todas as honras possíveis”, explicou.

Na ocasião, a deputada Taissa Sousa enfatizou que o dia era especial, dedicado a agradecer e expressar gratidão, um sentimento que ela considera raro e valioso. “A deputada Silvia é incrível,” afirmou Tassia Sousa, elogiando a homenageada por sua dedicação e impacto. Ela ressaltou o trabalho de Silvia Cristina, especialmente no contexto da oncologia, mencionando como a deputada transformou a realidade do tratamento de câncer no estado. “Antes da atuação de Silvia Cristina, os pacientes de Rondônia tinham que buscar tratamento fora do estado, uma situação que mudou significativamente graças aos esforços dela”, disse.

Dra. Taíssa também destacou a força e determinação de Silvia Cristina como qualidades admiráveis. “Você é uma mulher negra, empoderada, e uma inspiração para nós. Se as mulheres desta casa, se tiver 1 % da deputada Silva Cristina, o estado de Rondônia vira o avesso, porque essa mulher é aguerrida, é bonitona e realmente faz a diferença para o estado de Rondônia”, ressaltou.

Luta contra câncer

O deputado Luizinho Goebel destacou a relevância da homenagem conduzida por Ismael Crispin, e relembrou a história da deputada, nascida em uma família pobre no Espírito Santo e que, movida pela força e coragem, buscou oportunidades em Rondônia.

Luizinho Goebel ressaltou ainda, a luta de Silvia Cristina contra o câncer e como isso moldou seu destino de ajudar pessoas acometidas pela doença, mencionando sua visita ao Hospital do Amor em Porto Velho e a importância da solidariedade. “A trajetória da Deputada Federal Silvia Cristina é um exemplo de determinação e superação. Ela superou o câncer e hoje dedica seus dias para ajudar outras pessoas com a doença. Sua jornada é uma fonte de inspiração e um lembrete da importância do trabalho social e da humanidade no cenário político e além”, relatou.

Para concluir, Goebel expressou sua admiração por mulheres fortes, incluindo sua mãe e Silvia Cristina, destacando a capacidade delas de enfrentar desafios e servir aos outros. “Este é o sentimento que o Estado de Rondônia tem dessa mulher negra, de seio de família pobre, mas de uma coragem gigante. Parabéns, Capixaba, e hoje, rondoniense, a nossa cidadã honorífica”, disse.

Por fim, o deputado Ismael Crispin enfatizou a importância do mandato político como um meio de transformar a realidade social. “Esse mandato, ele só tem valor para nós se a gente conseguir, através das nossas ações, transformar a realidade da vida da sociedade onde nós estamos inseridos,” afirmou Crispin.

Crispin encerrou a sessão convidando todos a aplaudir Silvia Cristina, reconhecendo-a como uma mulher guerreira e lutadora que representa bem Rondônia no Congresso Nacional. “Teu mandato transforma a realidade da vida da comunidade rondoniense”, finalizou Ismael Crispin.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Foto: Jiuliano Salim I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO