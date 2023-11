Ismael Crispin mobiliza ações para infraestrutura e segurança viária em Primavera de Rondônia

Na quarta-feira (8), a Deputada Estadual Dra. Taissa Sousa, junto ao representante do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops), empresa que irá entregar o hospital, o secretário de saúde Jefferson Rocha e representantes municipais, se fizeram presentes nas obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim.

O representante da Unops conduziu as autoridades na visita às dependências internas e externas do hospital, e também apresentou o projeto da construção e reforma do local. O hospital de média e baixa complexidade terá 84 leitos disponíveis para atender a população de Guajará-Mirim e região, até mesmo pacientes do país de fronteira, a Bolívia. Contará também com três salas cirúrgicas e espaço para partos humanizados.

A obra iniciada há mais de dez anos ficou paralisada por bastante tempo, e com o início dos trabalhos e mobilização neste ano, o prazo de entrega previsto é de dez meses. Durante a visita com as autoridades, a parlamentar aproveitou para fazer a solicitação para que sejam adequadas duas salas para hemodiálise e tomografia, visando a grande demanda desses procedimentos pela população.

De acordo com a Dra. Taíssa, todas emendas de saúde do seu mandato serão investidas no hospital para compras de equipamentos que serão necessários para o início dos atendimentos. “A saúde sempre foi a principal missão do meu mandato, esse hospital já era para ter sido entregue há anos para população. Não vai faltar fiscalização da minha parte para o término desta obra, reforço também o meu compromisso em destinar emendas para que sejam adquiridos os equipamentos para o devido funcionamento do hospital”.

Solicitações e acompanhamentos

Durante sessões e comissões de saúde na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), a deputada estadual Dra. Taíssa sempre levou como pauta a importância da finalização das obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim. A parlamentar sempre ressaltou a necessidade de ter um atendimento de saúde digno, visando o melhor para população do município e região, que atualmente precisam se deslocar até a capital para que sejam atendidos.

O dia 24 de outubro foi um marco para as movimentações das obras, após pedido da parlamentar, a Unops, responsável pela entrega do hospital, compareceu de forma online na Comissão de Saúde, onde esclareceu pontos cruciais sobre as obras. Após essa reunião, ficou acordado que no dia 31 do mesmo mês, iniciaram as limpezas do local, o que foi cumprido pela empresa. E o início dos trabalhos no dia 2 de novembro, que foi feriado.

Seguindo o compromisso com a população, a Deputada esteve presente na terça-feira (6) para primeira visita no local e constatou uma movimentação por parte da empresa, onde estavam presentes funcionários já executando as obras.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO