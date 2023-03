Ismael Crispin participa de entrega equipamentos de informática em duas escolas de Buritis

Produtores rurais de Rondônia poderão ter a oportunidade de geração de emprego e renda a partir da indicação da deputada Cláudia de Jesus (PT), para que o governo do Estado possa fazer a compra de alimentos da agricultura familiar e incluir no cardápio do programa social “Prato Fácil.”Pela proposta, o governo será o responsável pela interlocução junto aos restaurantes privados credenciados, responsáveis pela distribuição de refeições do programa, para adquirir por meio de compra, pelo menos 30% (trinta por cento) dos produtos da agricultura familiar para inclusão na cesta de itens destinados à produção de alimentos.

A indicação tem o objetivo de ampliar o público dos beneficiários do programa fomentando emprego e renda, inclusão social, valorizando a agricultura familiar, incrementando a economia solidária, agroecologia, assegurando ainda soberania alimentar e nutricional.

O “Prato Fácil” atende famílias em situação de vulnerabilidade social diminuindo a fome e combatendo a desnutrição familiar. O programa oferece mais de 1 milhão de refeições e mais de 100 toneladas de alimentos nos seis municípios credenciados (Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena).

Texto e foto: Assessoria parlamentar