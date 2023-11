Ismael Crispin pede intervenção estadual para restaurar a dignidade dos moradores de Candeias do Jamari

Na sessão ordinária desta terça-feira (14), o deputado estadual Ismael Crispin fez um apelo importante ao Governo de Rondônia, sobre a necessidade de uma intervenção em Candeias do Jamari. A cidade, que fica próxima a Porto Velho, tem sofrido com uma instabilidade política sem precedentes, tendo passado por onze prefeitos nos últimos dez anos.

Segundo o parlamentar, esta situação caótica levanta preocupações sérias sobre a qualidade de vida e a dignidade dos moradores. “Um município com aproximadamente 30 mil habitantes, com um orçamento que gira em torno de R$ 100 milhões, vive esse dissabor. E a minha preocupação, é justamente pelas pessoas que moram em Candeias do Jamari”, disse.

Durante seu discurso, Crispin destacou a importância de se manter diálogos e debates saudáveis, mesmo diante de oposições políticas. “No entanto, em Candeias do Jamari, essa dinâmica foi severamente comprometida. A instabilidade não apenas afeta a política, mas também tem repercussões diretas nos serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura”, apontou.

Crispin ressaltou a situação preocupante de distritos como Triunfo, um centro produtivo importante, especialmente para a cooperativa de leite, uma das mais renomadas do Estado. “A insegurança política e a falta de investimentos estão afetando negativamente não só os produtores rurais, mas também toda a população, incluindo crianças e mulheres”, disse.

O deputado propôs uma solução drástica, mas que considera necessária: a intervenção do governo do Estado de Rondônia. “Esta medida, visa garantir o princípio fundamental da dignidade humana, assegurando que os serviços essenciais sejam mantidos e a população de Candeias do Jamari possa ter suas necessidades atendidas”, justificou.

Por fim, Ismael Crispin enfatizou a urgência da situação, especialmente com a aproximação de novas eleições. Ele expressou preocupação de que a constante instabilidade política continue prejudicando a capacidade administrativa do município, agravando ainda mais a crise. Como parte de seu apelo, o deputado encaminhou um documento ao governo do estado de Rondônia, pedindo que analisem a situação e considerem seriamente a intervenção.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO