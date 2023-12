Ismael Crispin pede melhorias na RO-420 no trecho que liga Buritis aos distritos de Rio Branco e Jacinópolis

Recurso destinado, via emenda parlamentar, pelo deputado Ezequiel Neiva garantiu a construção do primeiro campo de futebol soçaite no município de Colorado do Oeste. O investimento destinado pelo parlamentar foi na ordem de R$ 350 mil, mais a contrapartida da Prefeitura. Ezequiel Neiva destaca que a construção do campo é apenas a primeira etapa do projeto, que ainda terá a construção de arquibancadas, alambrado e iluminação.

Para a segunda etapa, o deputado frisa que assegurou mais R$ 600 mil ao município. Disse que o campo foi solicitado pelo Gilmar Gervásio, Tião Almeida, que são lideranças local, e pelos vereadores Carlinhos do Triângulo, Wender Pitica, Fabão e Paulinho Cenacol.

De acordo com o deputado, o investimento para a construção das arquibancadas, alambrado e iluminação estão garantidos no orçamento do próximo ano. “É um projeto que custará cerca de R$ 1 milhão. É o primeiro campo com gramado sintético do município. Será um modelo de praça esportiva pública não apenas para Colorado do Oeste, mas para todo o Cone Sul”, enfatizou Ezequiel Neiva.

Texto e foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO