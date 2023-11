Ismael Crispin pede novos equipamentos para hospital de Theobroma

Apoiando mais uma vez o esporte, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (Patriota) destinou emenda parlamentar para a realização da terceira etapa do circuito estadual de Jiu-Jitsu, em Vilhena. Cerca de 600 atletas participaram do evento. A competição ocorreu no Ginásio Jorge Teixeira.

A população prestigiou o evento e vibrou em cada luta, motivando os atletas. O Sensei Alexandre Tomaz, da Associação Bushidô, enalteceu a importância do evento para os atletas locais. “Geralmente os eventos, em grande parte são realizados na capital, o que implica em uma viagem de mais de 700 quilômetros, com gastos entre hotelaria, alimentação e outros fatores”, frisou Tomaz.

O deputado Ribeiro destaca que, desde os primeiros meses de mandato, vem pautando políticas e ações que possam ser inclusivas. O exemplo claro disto é, mais uma vez apoiar o esporte de Rondônia, realizando o torneio no Cone Sul do Estado. “Nosso mandato destaca sempre o esporte, por ser uma ferramenta essencial para promover a inclusão, criando laços afetivos e ensinando sempre o respeito e regras, cujos valores são inegociáveis”, destacou o parlamentar.

Equipes de renomes estiveram presente na competição, como: Bushidô/Legado, equipe Família Marcio Frank e a equipe Olimpio/Leão de Judá. Durante o evento, segundo a organização, cerca de mil e duzentas pessoas prestigiaram o evento.

Texto: Anderson Nascimento / Assessoria parlamentra

Foto:

Fonte: Assembleia Legislativa de RO