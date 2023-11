Ismael Crispin reforça saúde de Santa Luzia com entrega de ambulância

Na segunda-feira (27), o deputado Ismael Crispin (MDB) realizou uma visita significativa ao município de Santa Luzia do Oeste, acompanhado do prefeito Jurandir Oliveira e do vice-prefeito Ney. O objetivo da visita foi a entrega oficial de uma nova ambulância, um passo importante para fortalecer o sistema de saúde local. A cerimônia contou com a presença dos vereadores Tico do Posto e Neto.

Durante o evento, o Ismael destacou a importância dos investimentos contínuos na saúde pública. “Estamos aqui cumprindo com a finalidade do nosso mandato, que é transformar a cada dia para melhor a realidade da vida da nossa sociedade. E aqui temos uma parceria, um alinhamento com o governo do estado de Rondônia, o governador coronel Marcos Rocha, a Prefeitura de Santa Luzia do Oeste. Portanto, Jurandir, hoje nós entregamos para a sociedade aqui de Santa Luzia mais essa ambulância, que vai beneficiar a vida do nosso povo”, disse.

Segundo o parlamentar, a entrega faz parte de uma série de esforços para melhorar a infraestrutura de saúde em todo o estado. “É essencial que nossa população receba o atendimento de saúde que precisa e merece. Este veículo não é apenas uma ambulância, mas um símbolo do nosso compromisso com a saúde e o bem-estar dos cidadãos de Santa Luzia do Oeste,” afirmou.

A chegada da ambulância foi recebida com entusiasmo tanto pelos profissionais de saúde quanto pela comunidade. O prefeito Jurandir Oliveira expressou sua gratidão pelo apoio do governo estadual, destacando que “este é um passo crucial para melhorarmos a resposta e a eficiência do nosso atendimento em emergências de saúde”, finalizou.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO