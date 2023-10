Ismael Crispin representa Rondônia em debate estratégico para instalação de corredor Rodoviário Brasil-Peru

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) destinou uma emenda parlamentar está impactanto diretamente na realização do Festival Folclórico da Fronteira, conhecido como o “Duelo na Fronteira”, que está de volta após sete anos, em Guajará-Mirim. A emenda parlamentar foi encaminhada para a confecção das fantasias dos Bois Malhadinho e Flor do Campo. O festival inicia nesta sexta-feira (13) e vai até domingo (15).

O parlamentar prestigiou os ensaios e vistoriou a aplicação da emenda em Guajará-Mirim. Alex Redano destacou a oportunidade em resgatar essa cultura, que estava sendo deixada de lado. “Recebi o pedido dessa emenda para a compra das fantasias dos bois, prontamente nossa equipe colocou esse recurso à disposição. Tenho certeza que a cultura de Guajará-Mirim fará bom uso, pois realizamos essa destinação via prefeitura para garantir a retomada da cultura do boi bumbá na região”, frisou o parlamentar.

Foto: Mateus Andrade / Assessoria parlamentar

Durante as apresentações, os bois precisam expressar artisticamente a cultura local, incluindo lendas, mitos, canções, danças típicas e, claro, as toadas, que são músicas cantadas para enaltecer os itens, com o objetivo de envolver a torcida e conquistar os jurados. O duelo entre as agremiações acontecerá arena do bumbódromo Márcio Menacho, onde as agremiações se apresentam com vinte e um itens, que são avaliados por jurados. Os jurados deste ano são oferecidos pelo Estado, tendo como comissão seletiva dois representantes de cada agremiação e contam com o apoio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). O Boi Flor do Campo abrirá às noites, com o Boi Malhadinho encerrando a ordem de apresentação.

O Festival Folclórico da Fronteira será realizado no período de 13 a 15 de outubro. O Boi Flor do Campo apresentará o tema “Os guardiões dos saberes ancestrais”, enquanto que o bumbá Malhadinho destacá o tema “Folclórico Brasileiro”.

Texto e fotos: Mateus Andrade / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO