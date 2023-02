Ismael Crispin, uma história de luta

Nascido em Cascavel (PR), em 31 de maio de 1974, o deputado Ismael Crispim (PSB) está agora em seu segundo mandato de deputado. Ele ganhou visibilidade política em São Miguel do Guaporé, município localizado na BR-429, a cerca de 2,5 mil quilômetros de sua cidade natal.

A história do filho da dona Edithe e do senhor Ezequiel Crispin é de muitas lutas e conquistas. Com apenas um ano de idade deixou Cascavel rumo aos desafios de uma vida nova com os pais na cidade do Rio de Janeiro.

Dez anos depois, liderado mais uma vez pelo pai Ezequiel Crispin Dias e com seus 6 irmãos, a viagem dessa vez foi para a região Norte do Brasil, no Estado de Rondônia, em busca do novo eldorado, com a promessa de terras produtivas e com direito de posse.

Em Rondônia, Ismael Crispin e sua família foram acolhidos pela cidade de Cacoal no dia 9 abril de 1985. Lá, trabalhou como produtor rural, plantando arroz, feijão, milho e café. Aprendeu logo cedo a responsabilidade que a vida impõe para quem tem coragem de trabalhar. O seu interesse pela agricultura familiar, veio da sua experiência de vida.

Dois anos depois, mais uma vez seguiu sua família em busca de melhores condições de vida, dessa vez na cidade de São Miguel do Guaporé. Com a compra de uma propriedade próxima ao Rio Preto, a família Crispin sofreu muito com a malária na época.

Em 1992, deixou o campo para buscar novas oportunidades na cidade, já que para estudar naquela época era necessário andar 10 quilômetros a pé. No mesmo ano conheceu sua companheira de vida na cidade de Rolim de Moura, Eliane Jerônimo dos Santos, com quem tem dois filhos, Nathanael Crispin dos Santos, nascido no ano de 1997 e Nickolas Henderson Crispin dos Santos em 2016, ambos nascidos em São Miguel do Guaporé.

Texto: Nilton Salina

Foto: Assessoria parlamentar