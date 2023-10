Israel afirma que Hamas mantém 222 reféns

Reprodução / Youtube – 21.03.2019 Ultradireitista, Javier Milei disputa segundo turno na Argentina

Segundo colocado no primeiro turno das eleições da Argentina nesse domingo (22), Javier Milei sinalizou que quer fazer uma aliança com a coligação Juntos pela Mudança, que ficou em terceiro lugar na votação. A candidata do Juntos, Patricia Bullrich angariou 23% dos votos.

O candidato populista vai enfrentar o governista Sergio Massa no segundo turno, previsto para acontecer em 19 de novembro.

Após a apuração dos votos, Milei disse que, caso o país queira mudanças, é preciso fazer uma aliança para derrotar os kirchneristas.

“Dois terços dos argentinos votaram por uma mudança, uma alternativa a esse governo de delinquentes”, disse ele. “Todos que queremos uma mudança devemos trabalhar juntos. Pensemos no futuro, no que queremos para nossos filhos”, acrescentou.

Na ocasião, Milei afirmou que o momento é histórico para os argentinos, já que, segundo ele, há dois anos ele não tinha nem mesmo um partido, e agora está concorrendo no segundo turno da presidência com a principal força política do país.

No discurso, ele ainda disse que o resultado se deve ao esforço de milhares de pessoas que trabalharam pelas ideias da “liberdade”.

Segundo turno



Pela primeira vez em 20 anos, a Argentina terá um segundo turno. O ministro da Economia, Sérgio Massa (Unión por la Pátria), e o deputado Javier Milei (Libertad Avanza) vão disputar a segunda rodada de votação, obtendo 36,33% e 30,18% dos votos, respectivamente.

Massa e Milei desbancaram Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), que obteve 23,8% dos votos e também era cotada como uma das favoritas na disputa. Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) e Myriam Bregman (Frente de Izquierda) também participaram do pleito, mas ficaram fora da disputa.

Fonte: Internacional