Israel autorizará saída de brasileiros de Gaza até quarta, diz Vieira

Reprodução Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira





O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou nesta sexta-feira (3) que conversou com o chanceler de Israel, Eli Cohen, e recebeu a garantia que todos os brasileiros serão autorizados a sair de Gaza pela passagem de Rafah e entrar no Egito até 8 de novembro.

“Hoje eu tive uma conversa telefônica, foi a quarta que tive recentemente com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, e ele me deu garantias que até quarta-feira todos os brasileiros que estão em Gaza poderão sair pela passagem de Rafah”, declarou em entrevista à TV Globo.

De acordo com o ministro brasileiro, as embaixadas do Brasil em Ramallah, na Palestina, e no Egito para que os brasileiros possam embarcar em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

“Ele [Cohen] me garantiu que sairão até quarta-feira e que também fará todo o possível, se puder antecipar de um ou dois dias fará, mas que na quarta-feira ele dá todas as garantias”, completou Vieira.

Ao longo desta semana, três listas de estrangeiros receberam autorização para deixar a Faixa de Gaza, totalizando cerca de 1,5 mil pessoas. Nenhum brasileiro fez parte desses grupos.





Mauro Vieira conversou quatro vezes com o chanceler do Egito e agora com o governo de Israel para que brasileiros possam fazer parte da lista de liberação.

Brasileiros que estão na Faixa de Gaza estão com medo por causa dos bombardeios. Eles também contaram que não conseguem se comunicar com familiares, além de enfrentarem a escassez de comida, remédios e água.

