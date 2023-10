Israel bombardeia sul do Líbano após tentativa de invasão

Reprodução: Flipar Governo de Israel acusa Hezbollah de tentar invadir a fronteira com Líbano

O exército de Israel bombardeou nesta sexta-feira (13) cidades do sul do Líbano, em região fronteiriça entre os dois países. A informação foi confirmada pelas autoridades libanesas e por Jerusalém.

Segundo o governo israelense, foi detectado uma explosão em um muro da fronteira entre os países. As autoridades suspeitam de uma tentativa de invasão do exército libanês a Israel pela cidade de Hanita.

As autoridades de Israel acusam o Hezbollah pelos ataques na fronteira entre os países. A organização comanda a região sul do Líbano e declarou apoio ao Hamas no conflito.

No último sábado, o movimento islamista palestino bombardeou ao menos cinco cidades de Israel em resposta a disputa de território entre os dois países. Mais de cinco mil foguetes e dois mil mísseis foram lançados pelos palestinos, segundo as autoridades.

Após a ofensiva, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou guerra ao grupo e acionou reservistas do exército para compor sua cúpula militar.

Em cinco dias, o conflito deixou mais de dois mil mortos e milhares de feridos. Três brasileiros, que estavam em Israel, morreram após serem atingidos por disparos durante uma festa rave.

