Israel diz que matou membro do Hamas que mantinha 1.000 reféns em Gaza

reprodução: Twitter Ahmed Siam mantinha reféns em Gaza

O Exército de Israel afirmou neste sábado (11) que eliminou o membro do grupo extremista Hamas, Ahmed Siam, que mantinha reféns no hospital al-Rantisi, em Gaza. Segundo as autoridades israelenses, ele cerca de 1.000 pessoas estavam no local, sendo impedidas de evacuarem para o sul da região.

“Siam era comandante da Companhia Naser Radwan do Hamas e é outro exemplo de como o Hamas utilizou civis em Gaza como escudos humanos para fins terroristas”, afirmaram as Forças de Defesa de Israel no X (antigo Twitter).

Ainda neste sábado, Israel realizou um ataque a 20 metros de distância do hospital Al-Quds, na cidade de Gaza . “Há tiros diretos contra o hospital, criando um estado de pânico e medo extremo”, informou o movimento humanitário Crescente Vermelho.

“Tanques e veículos militares israelenses cercam o hospital Al-Quds por todos os lados, com bombardeios de artilharia fazendo o prédio tremer. Há tiroteios intensos no hospital e o número de feridos ainda não é conhecido”, afirmou o órgão palestino. Eles acrescentam que as equipes de saúde estão “presas” no hospital.

O conflito entre Israel e Hamas, que ocorre desde o dia 7 de outubro , já deixou mais de 12.400 vítimas. Somente em Gaza, os mortos somam 11.078. Em Israel, são 1.200 vítimas, segundo as autoridades israelenses.

A população da Faixa de Gaza também enfrenta uma crise humanitária na região. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 2 milhões de palestinos vivem com a escassez de água, comida e combustível.

