Israel diz que número de reféns mantidos por Hamas sobe para 210

Divulgação/ONU Prédios destruído durante conflito na Faixa de Gaza

O confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas chama atenção de diversos países do mundo. Durante a Cúpula da Paz , realizada neste sábado (21) em Cairo, no Egito, líderes de países árabes condenaram os bombardeios à Faixa de Gaza e pediram os retornos das negociações pela paz.

A reunião das principais lideranças do mundo não contou com a presença de nenhum representante de Israel, enquanto os Estados Unidos, principal aliado militar do país, enviou um agente diplomático da embaixada de Cairo.

Segundo a Reuters, os países árabes temem que uma ofensiva israelense resulte em uma migração dos moradores da região para os países próximos, que é o caso do Egito, que faz fronteira com Gaza pela cidade de Rafah, principal saída de refugiados e por onde entraram caminhões com ajuda humanitária nesta manhã .

Segundo a ministra de relações exteriores da França, Catherine Colonna, um corredor humanitário precisa ser criado para prestar auxílio aos civis que estão em Gaza. A ministra ainda acredita que a criação do corredor poderia iniciar um cessar-fogo .

A reunião também busca evitar que a guerra se espalhe para outras regiões. As forças de defesa israelenses já ordenaram a evacuação de cidades próximas ao sul do Líbano , região controlada pelo grupo extremista Hezbollah , apoiador do Hamas.

Após o início da cúpula, caminhões com ajuda humanitária foram autorizados a entrar na Faixa de Gaza, mas não há informação sobre quanto tempo a passagem em Rafah, que liga o Egito à Gaza, ficará aberta.

