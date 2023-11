Israel diz que vai seguir com os bombardeios após os 4 dias de trégua

Mazur/cbcew.org.uk / Catholic Church (England and Wales) – 27/08/22 Papa Francisco se encontrou com familiares de afetados pela guerra

O papa Francisco afirmou nesta quarta-feira (22) que a guerra entre Israel e Hamas é “terrorismo”. A fala foi feita após o pontífice se reunir com familiares israelenses de reféns do Hamas e com palestinos que têm parentes na Faixa de Gaza.

Em comentários improvisados na audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, Francisco comentou sobre suas reuniões e disse que ouviu diretamente como “ambos os lados estão sofrendo” com a guerra.

“É isto que as guerras fazem. Mas aqui fomos além das guerras. Isto não é guerra. Isto é terrorismo”, disse ele, que pediu orações para que ambos os lados “não sigam em frente com paixões que, no final, matam a todos”.

A fala do papa aconteceu pouco após Israel e Hamas concordarem com um cessar-fogo de quatro dias e com a libertação de reféns do Hamas e de prisioneiros palestinos.

Fonte: Internacional