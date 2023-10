Israel diz ter encontrado 1.500 corpos de membros do Hamas no país

Reprodução / CNN Brasil – 09.10.2023 Ataques do Hamas em Israel deixaram mortos, feridos e destruição

Cerca de 1.500 corpos de integrantes do grupo Hamas foram encontrados dentro de Israel, informou um porta-voz das forças militares israelenses nesta terça-feira (10). Centenas de pessoas morreram e milhares ficaram feridas desde o início do conflito na região, no último sábado (7).

Na ocasião, homens armados do Hamas invadiram Israel e lançaram um ataque contra diversas cidades do país. Os integrantes do grupo ainda abriram fogo contra civis que estavam nas ruas e em um festival de música na região.

Depois, Israel fez um contra-ataque e reforçou as tropas no sul do país e arredores da Faixa de Gaza. A Defesa israelense afirmou, nesta terça, ter retomado o controle da fronteira.

Nenhuma invasão também foi registrada durante essa segunda (9), conforme o governo israelense. Minas foram instaladas no local onde a barreira foi violada pelo Hamas para evitar novas invasões.

Hoje, o conflito entre no quarto dia. Nesta terça, Israel anunciou um ataque em larga escala contra o grupo, com mais de 200 alvos sendo bombardeados na Faixa de Gaza.

