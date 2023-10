Israel diz ter matado líder do Hamas em ataque na Faixa de Gaza

Reprodução / Forças de Defesa de Israel – 26.10.2023 Operação por terra na Faixa de Gaza

O Exército de Israel informou, neste sábado (28), que matou Asem Abu Rakaba, um dos chefes do grupo extremista Hamas. Ele teria sido o responsável por coordenar os ataques aéreos contra Israel em 7 de outubro.

A execução de um dos principais líderes do Hamas ocorreu após ofensiva do exército de Israel, que bombardeou 150 alvos subterrâneos no norte da Faixa de Gaza durante a noite dessa sexta-feira (27).

“Durante a noite, os caças Tsahal [Exército israelense] bombardearam 150 alvos subterrâneos no norte da Faixa de Gaza, incluindo túneis usados ​​por terroristas, locais de combate subterrâneos e outras infraestruturas”, disse o comunicado. “Vários terroristas do Hamas foram mortos”, acrescentou.

Israel também afirmou ter matado um oficial do Hamas encarregado de “paramotores, drones, equipamentos de detecção e defesa aérea”. “Asem Abou Rakaba participou da organização do massacre nas comunidades fronteiriças da Faixa de Gaza em 7 de outubro”, diz o texto.

Segundo o comunicado, os ataques visaram túneis utilizados pelos extremistas e infraestruturas de combate subterrâneas. Também foi relatado que vários membros do Hamas foram mortos durante os bombardeios.

Os ataques israelenses continuaram no sábado em direção à Faixa de Gaza, marcando uma escalada significativa, seguindo a incursão do Hamas em 7 de outubro, há três semanas. Desde sexta-feira (27), a Faixa de Gaza permanece isolada do resto do mundo devido à interrupção das telecomunicações e da internet.

Fonte: Internacional