Israel diz ter tomado ‘controle operacional’ do porto da Faixa de Gaza

Forças de Defesa de Israel – 1.11.23 Israel divulga novas imagens das Forças de Defesa na Faixa de Gaza, durante incursões terrestres

Nesta quinta-feira (16), o Exército israelense informou ter assumido o “controle operacional” do porto da Faixa de Gaza, estrutura crucial do enclave. Segundo as informações, ao menos dez combatentes foram mortos durante a operação, que acontece no 41º dia de guerra entre Israel e o Hamas.

Ação, conforme os militares, permitiu “nos últimos dias tomar o controle operacional do porto de Gaza, que estava sob controle da organização terrorista Hamas”, disseram em comunicado as forças blindadas e navais do país. O local seria usado pelo grupo extremista islâmico como “local de treino”.

Dez túneis e quatro estruturas do Hamas também foram destruídos, informou o Exército. “Todos os edifícios na zona do porto foram evacuados”, acrescentou.

As forças israelenses afirmaram ter travado combates no coração da Cidade de Gaza, que fica ao norte do território palestino, dizendo ter tomado controle de várias instituições que pertenciam ao Hamas nos últimos dias. Entre elas, eles mencionaram o Parlamento, edifícios administrativos e a sede da polícia militar.

O Hamas, por outro lado, minimizou as declarações israelenses e rebateu afirmando que os prédios estavam “vazios”.

Nessa segunda (13), o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse que o Hamas “perdeu o controle” de Gaza e que suas tropas no norte do território tinham sofrido “golpes importantes” nas últimas semanas.

Casa do chefe do Hamas

Hoje, as forças israelenses também anunciaram ter bombardeado a casa do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh. Eles não mencionaram mortos e feridos. O líder do grupo extremista vive em Doha, capital do Catar há três anos.

“A residência foi usada como infraestrutura terrorista e ponto de encontro para os principais líderes do Hamas dirigirem ataques terroristas contra Israel”, disseram as Forças de Defesa de Israel (FDI) em post no X .

Fonte: Internacional