Israel-Hamas: ONU pede apuração internacional sobre crimes de guerra

Militares israelenses dentro do Parlamento de Gaza

As Forças de Defesa de Israel divulgaram um vídeo em que o Conselho Legislativo Palestino, o Parlamento de Gaza , é bombardeado, dias após tropas se fotografaram dentro do edifício na Cidade de Gaza.

O edifício foi capturado pela 7ª Brigada Blindada e pela Brigada de Infantaria Golani.

Meios de comunicação, incluindo o Canal 12 e o jornal Times of Israel, disseram que as tropas destruíram o edifício do parlamento, dias depois de se fotografarem dentro dele.

Os militares israelitas, que continuaram os seus ataques aéreos à Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro, expandiram as suas operações terrestres no enclave palestiniano há duas semanas.

Suas forças invadiram o Hospital Al-Shifa na noite de terça-feira, o maior complexo médico de Gaza, onde milhares de pessoas se abrigaram.

Exército israelense diz ter obtido controle do porto de Gaza nesta quinta. “Todos os edifícios na área do porto foram evacuados”, acrescentou em comunicado.

Durante a operação, disse o exército, pelo menos 10 combatentes do Hamas foram mortos e 10 túneis foram destruídos.

Fonte: Internacional