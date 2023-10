Israel: Netanyahu e oposição fazem acordo para governo de emergência

Bombardeios israelenses atingiram cidades do sul do Líbano nesta quarta-feira (11), em resposta a um novo ataque com foguetes do poderoso grupo armado Hezbollah, conforme a violência transfronteiriça se estendia pelo quarto dia.

O Hezbollah disse ter disparado mísseis de precisão contra uma posição israelense em resposta à morte de seus membros em bombardeios israelenses no início da semana, prometendo respostas “decisivas” aos ataques ao território libanês, especialmente os mortais.

Os militares israelenses disseram que atingiram uma posição do Hezbollah com um ataque aéreo e que também “atacaram” o Líbano depois que um posto militar próximo à cidade israelense de Arab al-Aramshe foi alvo de fogo antitanque nesta quarta-feira.

Eles não forneceram imediatamente detalhes sobre vítimas.

Uma fonte de segurança libanesa afirmou que o Hezbollah disparou dois mísseis de precisão contra Israel, que o grupo considera seu inimigo declarado.

Moradores da cidade de Rmeish, no sul do Líbano, disseram que os bombardeios israelenses atingiram as proximidades. Uma fonte de segurança declarou à Reuters que os projéteis de artilharia israelense estavam atingindo o ponto de lançamento de foguetes em torno de Dhayra, diante de Arab al-Aramshe.

O Hezbollah e a facção palestina Hamas reivindicaram ataques a partir do Líbano na terça-feira (10). O Hezbollah disparou um míssil guiado contra um tanque israelense, publicando um vídeo de sua destruição, e o Hamas disse que lançou uma salva de foguetes de Al-Koleilah contra Israel.

O surto de violência ao longo da fronteira ocorre depois que o Hamas lançou um ataque mortal contra Israel no fim de semana, com Israel desencadeando uma campanha de bombardeio contra Gaza.

Fonte: EBC Internacional