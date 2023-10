Israel: Policial é esfaqueado em Jerusalém; suspeito é morto

Montagem iG / Imagens: Reprodução X Multidão invadiu aeroporto de Makhachkala

A Rússia acusou a Ucrânia de desempenhar um “papel fundamental” no motim realizado no aeroporto de Makhachkala, capital da república russa do Daguestão, contra judeus e israelenses que chegavam de voo vindo de Israel nesse domingo (29).

“O regime criminoso de Kiev desempenhou um papel direto e fundamental na execução do mais recente ato destrutivo”, disse a porta-voz de Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, em comunicado.

Ontem, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chamou o ocorrido de “antissemitismo russo e ódio sistêmico contra outras nações”.

Nesse domingo, uma multidão entrou no aeroporto em meio às tensões entre Israel e o grupo armado palestino Hamas, que já deixaram mais de 9 mil mortos, sendo mais de 8 mil do lado palestino.

O Ministério do Interior russo informou que nove policiais ficaram feridos na ação, sendo que dois precisaram ser hospitalizados.

“Mais de 150 participantes dos tumultos foram identificados, e 60 foram detidos”, acrescentou o comunicado do serviço de imprensa do ministério. “Atualmente, o aeroporto está sob o controle das autoridades”.

A situação aumentou as tensões do conflito, especialmente em Israel, que pediu que as autoridades russas tomassem medidas para proteger os cidadãos israelenses e judeus do local.

A Rússia, por sua vez, anunciou a abertura de uma investigação criminal para identificar e deter os manifestantes envolvidos nos conflitos.

