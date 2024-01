Israel propõe ao Hamas pausa de 2 meses pelos reféns, diz portal

Reprodução: Redes Sociais Terremoto na China

Um terremoto de magnitude 7 atingiu a fronteira montanhosa entre a China e o Quirguistão e deixou ao menos 20 mortos e outras 24 sob escombros, segundo as autoridades chinesas. O abalo ocorreu às 2h desta terça-feira (23) (15h da segunda-feira (22) em Brasília) e teve profundidade de 13 quilômetros, com o epicentro na região chinesa de Xinjiang.

Ainda, ocorreram outros 40 tremores secundários, segundo a mídia de Xinhua.

De acordo com as autoridades chinesas, oito casas foram soterradas, fazendo com que mais de 200 pessoas evacuassem o condado de Zhenxiong, na província de Yunnan. Em Akqi, outro condado chinês, seis pessoas ficaram feridas, duas delas “gravemente”, segundo o governo regional de Xinjiang.

Ainda, 47 edifícios desabaram e outros 78 foram danificados, conforme um comunicado do governo.

O Ministério da Saúde do Cazaquistão reportou também que 44 feridos procuraram assistência em Almaty, cidade que fica a pouco mais de 250 km do epicentro do sismo.

O terremoto ocorre um dia após um deslizamento de terra ter matado ao menos oito pessoas no sudoeste da China. O abalo de hoje acontece um mês após outro terremoto atingir o noroeste do país, que deixou 148 mortos e milhares de desalojados em Gansu.

Este foi terremoto mais mortal registado na China desde 2014, quando mais de 600 pessoas morreram na província de Yunnan, no sudoeste chinês.





Fonte: Internacional