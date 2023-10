Israel vai bloquear entrada de comida e combustíveis na Faixa de Gaza

Reprodução / CNN Brasil – 09.10.2023 Brasileiros estão desaparecidos em Israel

Três brasileiros estão desaparecidos e um está ferido na região do conflito entre Israel e Hamas, de acordo com o boletim mais atualizado do Ministério das Relações Exteriores, divulgado na tarde deste domingo (8). Antes, o Itamaraty falava em dois desaparecidos e um ferido.

Os quatro brasileiros, todos binacionais, participavam de um festival de música eletrônica no distrito sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza. O evento foi alvo de ataque do grupo Hamas.

O brasileiro ferido teve alta do hospital neste domingo e se encontra bem, informa o Ministério das Relações Exteriores. Os nomes dos quatro brasileiros não foram divulgados.

Segundo o Itamaraty, cerca de 14 mil brasileiros residem em Israel e 6 mil na Palestina . Até a tarde deste domingo, a embaixada brasileira em Tel Aviv havia colhido dados de cerca de mil brasileiros e seus dependentes, a maioria turistas, hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

Na noite deste domingo, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou para repatriar cidadãos brasileiros que estão em Isreal. Mais cinco aeronaves estão à disposição.

