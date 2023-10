Itamaraty explica porque Brasil não considera Hamas grupo terrorista

A prefeitura do Rio reinaugurou nesta quinta-feira (12) o Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, zona sul do Rio, após uma reforma no local. O parque foi inaugurado em 1968 e batizado em homenagem à canção “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Os prédios já existentes no local foram reconstruídos e uma das estruturas irá abrigar a nova sede da Subprefeitura da Zona Sul. O paisagismo do parque foi recuperado, com a revitalização de muretas e áreas de jardim. A área do parquinho infantil foi totalmente revitalizada, com a instalação de saibro e novos módulos de brinquedos

A arena musical e a pista de patinação também foram revitalizadas.Também foi feita a remoção de pichações e limpeza nas pedras com a equipe de garis alpinistas.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que o espaço é “incrível”. “Essa é uma cidade cheia de espaços, de lugares simbólicos, de valor cultural, que vão gerando esse sentimento de pertencimento pela cidade. Quando a gente pensa na Helô Pinheiro, a gente pensa na cultura, em todos os poetas que saem daqui cantando o Rio. E a cidade do Rio é isso, um lugar que inspira”, avaliou.

Helô Pinheiro, conhecida como eterna Garota de Ipanema, participou da entrega do parque. “Essa é uma sensação de dever cumprido. O parque estava um pouco abandonado e hoje, revitalizado, está cheio de energia positiva, estão sendo realizados vários eventos aqui para as pessoas desfrutarem desse momento especial. O título de Garota de Ipanema me deixa orgulhosa, sei que faço parte disso tudo”.

Inspiração

A ex-modelo e apresentadora Heloísa Mendes Pinheiro conhecida, por Helô Pinheiro, por ter sido a musa inspiradora de Tom Jobim e Vinicius de Moraes para a canção “Garota de Ipanema”, que projetou a bossa-nova internacionalmente. A canção foi composta quando Tom e Vinicius viram a jovem, então com 17 anos, andando distraída de biquíni pelas areias da praia de Ipanema.

A letra foi interpretada em português e em inglês, por vários cantores internacionais, entre eles, Frank Sinatra, Amy Winehouse, Madonna, Cher, além de diversos artistas brasileiros.

Fonte: EBC GERAL