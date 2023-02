“Promover políticas públicas, sempre com um único objetivo: o bem-estar da população do Estado de Rondônia”. É assim que o dr. Luís do Hospital (MDB) pretende exercer o mandato na Assembleia de Legislativa de Rondônia.

Esse paulista da cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, se chama Luís Eduardo Schincáglia(48 anos), é médico veterinário e mora na cidade de Jaru. É casado com Andréa Maria Franco Miranda Schincaglia, e pai de Victor Luís Franco Schincaglia(22) e Maria Clara Franco Schincaglia (17).

A base eleitoral dele está nas cidades de Jaru, Theobroma, Governador Jorge Teixeira, Vale do Anari, Ouro Preto, Vale do Paraíso, Ariquemes e Ji-Paraná. Foi com o apoio, em grande parte, dos eleitores dessas localidades que ele alcançou a marca de 18.248 votos, se elegendo Deputado Estadual, nas eleições de 2022. Antes, em 2020, ele havia se eleito vereador por Jaru.

Dr. Luís do Hospital disse que, como deputado, irá focar em quatro áreas de atuação: saúde, agricultura, educação, segurança pública e infraestrutura. Para isso, pretende estar sempre perto das comunidades, estabelecendo uma relação de diálogo constante.

“O nosso mandato será decentralizado. Através do gabinete itinerante, vamos estar presentes nas nossas bases eleitorais, ouvindo e discutindo projetos de interesse da população. Rondônia terá um deputado conectado às políticas públicas municipais, com foco em resultados pensando sempre na população”, declarou.

Texto: Ivanilson Frasão

Foto: Assessoria Parlamentar