Itinerários de ônibus mudam por corridas de rua no fim de semana

São Paulo terá mais um fim de semana com corridas de rua em algumas regiões da cidade. A Prefeitura, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da SPTrans, irá monitorar o trânsito e alterar itinerários de linhas de ônibus para a realização dos eventos. No sábado (26), vai acontecer a Pedestrianismo – Circuito Popular de Corrida de Rua. No domingo, será a vez da Timão Run 2022, da Maratona Pão de Açúcar, da Icesp Run e Corrida de Rua W-21

Confira, abaixo, as corridas programadas e as medidas adotadas:

Pedestrianismo A SPTrans mudará a rota das duas linhas de nome Metrô Butantã/Cid. Universitária, entre 14h às 18h, por causa da realização do evento “Pedestrianismo – Circuito Popular de Corrida de Rua”, na região do Butantã.

A largada e a chegada serão no mesmo local, na área interna da USP, na Av. Prof. Mello Moraes.

As mudanças serão: 8012/10 Metrô Butantã – Cid. Universitária Ida: sem alteração. Volta: normal até a Pça. Ramos de Azevedo, Av. Prof. Almeida Prado, retorno no Term. USP, Av. Prof. Almeida Prado, Pça. Ramos de Azevedo, Av. Prof. Luciano Gualberto, Pça. Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Rubião Meira, Av. da Universidade, Pça. Prof. Reinaldo Porchat, Av. Afrânio Peixoto, prosseguindo normal. 8022/10 Metrô Butantã – Cid. Universitária Ida: normal até a Av. Afrânio Peixoto, Pça. Prof. Reinaldo Porchat, Av. da Universidade, Pça. Prof. Rubião Meira, Av. Prof. Lineu Prestes, Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Luciano Gualberto, Pça. Ramos de Azevedo, Av. Prof. Almeida Prado, retorno no Term. USP, Av. Prof. Almeida Prado, Pça. Ramos de Azevedo, Av. Prof. Luciano Gualberto, Prof. Jorge Americano, prosseguindo normal. Volta: sem alteração.

Timão Run 2022

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações da Arena Corinthians, em Itaquera, zona leste da Cidade, no domingo (27). O trabalho será feito da 1h às 12h00, para a realização da corrida “Timão Run 2022”. O evento tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

As vias que compõem o percurso serão bloqueadas a partir das 5h, com a implantação dos desvios de tráfego. O trecho interditado será Radial Leste entre Neo Química Arena e Av. Prof. Eng. Ardevan Machado; Av. Miguel Inácio Cury; Av. José Pinheiro Borges entre Shopping Itaquera e Vd. Milton Leão.

O percurso da prova será: • Rua Doutor Luiz Ayres, sentido bairro, entre Complexo Viário Arieta Calfat Khoury Farah e Avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado; • Avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado, entre Rua Doutor Luiz Ayres, sentido bairro e Avenida Miguel Ignácio Curi; • Avenida Miguel Ignácio Curi, entre Avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado e Avenida Miguel Ignácio Curi (próximo à Rua Sem denominação – Acessinho); • Avenida Miguel Ignácio Curi, entre Complexo Viário Arieta Calfat Khoury Farah e Avenida Prof. Eng. Ardevan Machado; • Complexo Viário Arieta Calfat Khoury Farah, entre as avenidas Itaquera e José Pinheiro Borges; • Viaduto José Pinheiro Borges, sentido centro entre Avenida Engenheiro Sidney Avenida Morais e Rua Catende.

As alternativas para o motorista serão: • Avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado: seguir pela Rua Doutor Luiz Ayres (sentido bairro) e Rua Castelo do Piauí, seguindo à esquerda para o centro de Itaquera e Guaianases e à direita para Avenida Líder, Parque do Carmo; • Avenida José Pinheiro Borges, sentido centro: seguir pela Avenida Engenheiro Sidney Avenida Morais e Rua Luiz Ayres, sentido centro. • cavaletes.

No caso dos ônibus, haverá alteração de rota em 22 linhas de ônibus, da 1h às 12h, para a corrida TIMÃO RUN 2022. Saiba os itinerários alternativos: 3756-10 Barro Branco – Metrô Itaquera Ida – normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, R. Dr. Luiz Aires, Viad. Itaquera, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal. Volta – normal até a R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, seguindo normal. 3795-10 Jd. São Carlos – Metrô Itaquera Ida – normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, R. Dr. Luiz Aires, Viad. Itaquera, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal. Volta – normal até a R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, seguindo normal. 4019-10 Metrô Itaquera – Circular Sentido único – Term. Metrô Itaquera, saída 1, R. Eng. Sidney A. de Moraes,R. Dr. Luiz Aires, acesso, Av. Pe. Estanislau de Campos, Av. WaldemarTietz, R. Cesar Dias, Complexo Viário Arieta Calfat Khoury Farah, acesso, Av. Jean Khoury Farah, Av. Miguel Ignácio Curi, retorno, Av. Miguel Ignácio Curi, Av. Jean Khoury Farah, acesso, Complexo Viário Arieta Calfat Khoury Farah, R. César Dias, Av. Waldemar Tietz, Av. Pe Estanislau de Campos, R. Dr. Luiz Aires, acesso, entrada 1, Term. Metrô Itaquera. 4085-10 COHAB Fazenda do Carmo – Metrô Itaquera Ida – normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, R. Dr. Luiz Aires, Viad. Itaquera, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal. Volta – normal até R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, seguindo normal. 3031-10 Jd. Alto Paulistano – Metrô Itaquera 373L-10 Jd. Limoeiro – Metrô Itaquera 3739-10 Recanto Verde Sol – Metrô Itaquera 3741-10 CPTM D. Bosco – Metrô Itaquera 3743-10 São Mateus – Metrô Itaquera 3785-10 COHAB Barro Branco – Metrô Itaquera 3787-10 Cid. Tiradentes – Metrô Itaquera 3789-10 Cid. Tiradentes – Metrô Itaquera 3796-10 Gleba do Pêssego – Metrô Itaquera Ida – normal até a Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, Viaduto Itaquera, Rua Dr. Luiz Aires, seguindo normal. Volta – normal até a Rua Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, prosseguindo normal. 4021-10 Metrô Itaquera – Vl. Chuca Sentido único – normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, Viaduto Itaquera, Rua Dr. Luiz Aires, acesso, Term. Metrô Itaquera. N438-11 Metrô Itaquera – Hosp. Sta. Marcelina Sentido único – normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, Viaduto Itaquera, Rua Dr. Luiz Aires, acesso, Term. Metrô Itaquera. N402-11 Metrô Itaquera – Term. Vl. Carrão Ida – normal até Rua Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, prosseguindo normal. Volta – normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, Viaduto Itaquera, Rua Dr. Luiz Aires, acesso, Term. Metrô Itaquera. N405-11 Term. Vl. Carrão – Metrô Itaquera Ida – normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, Viaduto Itaquera, Rua Dr. Luiz Aires, acesso, Term. Metrô Itaquera. Volta – normal até a Rua Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, prosseguindo normal. 4036-10 Metrô Itaquera – Term. Vl. Carrão Ida – normal até R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, prosseguindo normal. Volta – normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, R. Dr. Luiz Aires, Viad. Itaquera, R. Dr. Luiz Aires, acesso, Term. Metrô Itaquera. 374M-10 CPTM Ermelino Matarazzo – Metrô Itaquera Ida – sem alteração. Volta – normal até R. Eng. Sidney A. Moraes, Av. José Pinheiro Borges, retorno, Av. José Pinheiro Borges, R. Coatá, Av. Campanella, Pça. Ana das Dores de Carvalho, Av. Águia de Haia, R. Nelson Tartuce, R. Catende, Av. Calim Eid, seguindo normal. 3539-10 Cid. Tiradentes – Metrô Bresser 407H-10 Jd. São Francisco – Metrô Itaquera Ida – normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, R. Dr. Luiz Aires, Viad. Itaquera, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal. Volta – normal até R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, prosseguindo normal. N403-11 Term. Cid. Tiradentes – Metrô Itaquera Ida – normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, R. Dr. Luiz Aires, Viad. Itaquera, R. Dr. Luiz Aires, acesso, Term. Metrô Itaquera. Volta – sem alteração.

Maratona Pão de Açúcar A CET vai bloquear o trânsito na região do Ibirapuera, no domingo (27), a partir da 00h, para a realização da 28ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento da Cidade de São Paulo, que tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A corrida está prevista para acontecer das 6h às 14h.

O percurso será: • Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, em frente ao Obelisco; • Praça Armando de Sales Oliveira, todo o contorno; • Rua Manuel da Nóbrega, sentido Ibirapuera, entre Avenida República do Líbano e Praça Armando de Sales Oliveira; • Avenida República do Líbano, sentido Ibirapuera, entre Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade e Rua Manuel da Nóbrega; • Avenida República do Líbano, sentido Jabaquara, entre Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade e Rua Manuel da Nóbrega; • Rua Manuel da Nóbrega, sentido Jabaquara, entre Avenida República do Líbano e Praça Armando de Sales Oliveira; • Praça Armando de Sales Oliveira, entre Rua Manuel da Nóbrega e Avenida Pedro Álvares Cabral; • Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Pinheiros, entre Rua Mar. Maurício Cardoso d Praça Armando de Sales Oliveira; • Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Pinheiros, entre Rua Marechal Maurício Cardoso e Avenida Vinte e Três de Maio; • Avenida Vinte e Três de Maio, sentido centro, entre transposição do MAC e Avenida Rubem Berta; • Avenida Rubem Berta, dois sentidos, em toda extensão; • Avenida Moreira Guimarães (Pista Expressa – ambos os sentidos) entre Avenida Rubem Berta e Avenida Jurema; • Acesso da Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, entre Avenida Rubem Berta e Avenida Pedro Álvares Cabral; • Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, até o Obelisco. As interdições serão:

Bloqueio total: das 00h às 14h • Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Vila Mariana), entre Praça Armando Sales de Oliveira e Avenida Rubem Berta. Bloqueio parcial: da 00h às 14h • Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros), entre a Avenida Vinte e Três de Maio e Rua Mar. Maurício Cardoso;

As alternativas serão:

Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto: • Seguir à direita para a Avenida Ibirapuera, à esquerda para a Rua Leopoldo de Bulhões, à esquerda para a Rua Ipê, à direita para a Avenida Prof. Ascendino Reis (Sent. Aeroporto), Rua Dr. Haberbeck Brandão, seguir pela Avenida Rubem Berta (local), Avenida Moreira Guimarães (local) e à esquerda acessando a Avenida Moreira Guimarães (expressa) junto à Avenida Jurema. Avenida Brasil, sentido Vila Mariana: • Avenida Brasil, à esquerda na Avenida Brig. Luís Antônio, à direita na Rua Mar. Estênio de Albuquerque, à esquerda na Rua Manuel da Nóbrega, à direita pela Rua Otávio Nébias, à direita na Rua Dr. Rafael de Barros, à esquerda na Rua Tutóia, Viaduto Tutóia, Rua Dr. Amâncio de Carvalho, à direita na Rua Caravelas, à direita na Rua Joinville, à esquerda na Rua Dr. Luís Falgetano Sobrinho, seguindo em frente pela Rua Estela. Avenida Brasil, sentido aeroporto: • Seguir à direita na Avenida Brig. Luís Antônio, à direita na Rua Gen. Fonseca Teles, à esquerda na Rua Groenlândia, em frente na Rua Vieira Maciel, à direita na Rua Bento Branco de Andrade, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, retornando pela mesma para o sentido Vila Mariana, seguindo em frente pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, à direita na Avenida República do Líbano, Avenida Indianópolis, à direita na Avenida Rubem Berta (local), acessando a Avenida Moreira Guimarães expressa na altura da Avenida Jurema. Avenida Moreira Guimarães, sentido centro: • Seguir à direita no acesso para a Avenida Moreira Guimarães (local) na altura da Avenida Jurema, seguindo em frente pela Avenida Rubem Berta (local), seguindo em frente pela Avenida Prof. Ascendino Reis (sentido centro), seguindo em frente pela Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros), à direita acessando a Avenida Vinte e Três de Maio, junto à Rua Astolfo Araújo. Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Avenida Brasil: • Seguir pela Rua Mar. Maurício Cardoso, à direita na a Rua Abílio Soares, à esquerda na Avenida Mar. Estênio Albuquerque Lima, em frente pela Rua Estados Unidos, à esquerda na Rua Maestro Chiafarelli e à direita na Avenida Brasil.

Icesp Run

A partir das 5h30, a CET vai interditar ruas e avenidas nas regiões da Barra Funda e Pacaembu, no domingo (27), para a corrida Icesp Run 6ª Corrida pela Saúde 2022. O evento, que tem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e lazer, terá concentração, largada e chegada na Praça Charles Miller. Os percursos serão: 5 km: Praça Charles Miller, Avenida Pacaembu, Viaduto Pacaembu, retorno na Rua do Bosque, Viaduto Pacaembu, Avenida Pacaembu e Praça Charles Miller; 10 km: Praça Charles Miller, Avenida Pacaembu, Rua Marta, Elevado Pres. João Goulart, ida e volta até a Rua Major Sertório, Rua Margarida, Avenida Pacaembu e Praça Charles Miller. As alternativas serão: • Os veículos provenientes da Avenida Arnolfo de Azevedo com destino ao bairro de Higienópolis ou Centro da Cidade, deverão contornar o Estádio do Pacaembu, Rua Itápolis, Rua Armando Penteado, Rua Piauí, Rua Bahia e Rua Albuquerque Lins; • Os veículos provenientes do bairro de Higienópolis com destino ao bairro de Perdizes deverão utilizar a região da Praça Buenos Aires, Avenida Angélica, Avenida Dr. Arnaldo e Rua Cardoso de Almeida ou utilizar a Avenida Francisco Matarazzo e Avenida Antártica;

Segundo a SPTrans, 14 linhas de ônibus terão seus itinerários alterados, das 7h às 8h30, por causa da corrida na região da zona oeste da cidade. Os itinerários alternativos serão: 975A/10 Vila Brasilândia – Metrô Ana Rosa Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, acesso, Al. Olga, R. Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo e R. Cardoso de Almeida, prosseguindo normal. Volta: normal até a Rua Traipu, Rua Dr. Cândido Espinheira, Rua Min. Godoy, Rua Turiassu, Praça Marrey Júnior, Av. Antártica, Viaduto Antártica, Av. Antártica, Praça Luiz Carlos Mesquita, prosseguindo normal. 8215/10 Jd. Paulistano – Pça. do Correio 8528/10 Jd. Guarani – Pça. do Correio Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, Acesso, Al. Olga, Rua Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal. Volta: normal até a Rua Mario de Andrade, Rua Lopes Chaves, Rua Brig. Galvão, Av. Pacaembu, Retorno sob Viad. Pacaembú, Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, prosseguindo normal. 978L/10 Term. Cachoeirinha – Term. Princ. Isabel Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, Acesso, Al. Olga, Rua Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal. Volta: normal até a Rua Mário de Andrade, Rua Lopes Chaves, Rua Brig. Galvão, Av. Pacaembu, Retorno sob Viad. Pacaembú, Av. Pacaembú, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, prosseguindo normal. 179X/10 Jd. Fontális – Metrô Barra Funda Ida: sem alteração. Volta: normal até a Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, R. Norma Pieruccini Giannotti, prosseguindo normal. 148P/10 Pedra Branca – Metrô Barra Funda Ida: sem alteração. Volta: normal até a Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, R. Norma Pieruccini Giannotti, R. Sérgio Tomás, R. Anhaia, R. Jaraguá, Av. Rudge, prosseguindo normal. 177H/21 Metrô Santana – Pinheiros Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, Acesso, Al. Olga, Rua Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal. Volta: normal até a Rua Mario de Andrade, Rua Lopes Chaves, Rua Brig. Galvão, Av. Pacaembú, Retorno sob Viad. Pacaembu, Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, R. Norma Pieruccini Giannotti, R. Sérgio Tomás, R. Anhaia, R. Jaraguá, Av. Rudge, prosseguindo normal. 175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, Acesso, Al. Olga, R. Tagipuru, Rua Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo e Rua Cardoso de Almeida, prosseguindo normal. Volta: normal até a Rua Traipu, Rua Dr. Cândido Espinheira, Rua Min. Godoy, Rua Turiassu, Praça Marrey Junior, Av. Antártica, Viaduto Antártica, Av. Antártica, Praça Luiz Carlos Mesquita, Av. Marquês de São Vicente, Rua Norma Pieruccini Giannotti, R. Sérgio Tomás, R. Anhaia, R. Jaraguá, Av. Rudge, prosseguindo normal. 208M/10 Metrô Santana – Term. Pinheiros Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, Al. Olga, R. Tagipuru, Rua Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo e R. Cardoso de Almeida, Rua Tácito de Almeida, prosseguindo normal. Volta: normal até a R. Cardoso de Almeida, Rua Turiassu, Rua Traipu, Av. Gen. Olímpio da Silveira, Rua Rosa e Silva, Alameda Barros, Rua Gabriel dos Santos, Av. General Olímpio da Silveira, Rua Mario de Andrade, Rua Lopes Chaves, Rua Brig. Galvão, Av. Pacaembu, Retorno sob Viad. Pacaembu, Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, R. Norma Pieruccini Giannotti, R. Sérgio Tomás, R. Anhaia, R. Jaraguá, Av. Rudge, prosseguindo normal. 178A/10 Metrô Santana – Lapa Ida: sem alteração. Volta: normal até a Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, R. Norma Pieruccini Giannotti, prosseguindo normal. 408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida Sentido único: normal até a Rua Aracaju, Pça. Vilaboim, retorno, Pça. Vilaboim e Rua Piauí, prosseguindo normal. Durante o evento, a linha deverá operar em sistema circular, não atendendo seu ponto final. 874T/10 Ipiranga – Lapa Ida: normal até a Av. Gal. Olímpio da Silveira, Rua Mário de Andrade, Rua Lopes Chaves, Rua Brig. Galvão, Av. Pacaembu, Retorno sob Viad. Pacaembu, Av. Pacaembu, Acesso, Al. Olga, Rua Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto e Rua Lincoln Albuquerque, prosseguindo normal. Volta: sem alteração 875A/10 Aeroporto – Perdizes Ida: normal até a Av. Gal. Olímpio da Silveira, Rua Mário de Andrade, Rua Lopes Chaves, Rua Brig. Galvão, Av. Pacaembu, Retorno sob Viad. Pacaembu, Av. Pacaembu, Acesso, Al. Olga, Rua Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo e Rua Cardoso de Almeida,* prosseguindo normal. Volta: sem alteração 719R/10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda Ida: sem alteração Volta: normal até a Av. Mário de Andrade, Al. Olga, Rua Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal.

Corrida de Rua W-21 No domingo (27), A SPTrans vai alterar a rota de seis linhas de ônibus, durante a realização do evento Corrida de Rua W-21 no Jardim Everest, zona oeste.

A largada será na Av. Lineu de Paula Machado, 599 (portão 6A do Jockey Club), e a chegada, na área interna do Jockey Club. Confira as mudanças: 957T/10 COHAB Taipas – Vl. Olímpia Ida: normal até Av. Dr. Gastão Vidigal, Pça. Dr. Mário Saad, Av. Queiróz Filho, Av. Pe. Pereira de Andrade, Av. Diógenes Ribeiro de Lima, R. dos Macunis, R. Natingui, Av. Pedroso de Moraes, prosseguindo normal. Volta: normal até Av. Pedroso de Moraes, R. Ferreira de Araújo, R. dos Macunis, Av. Diógenes Ribeiro de Lima, Av. Pe. Pereira de Andrade, Av. Queiróz Filho, R. Manoel Velasco, Av. Dr. Gastão Vidigal, prosseguindo normal.

958P/10 Jd. Nardini – Vl. Olímpia Ida:normal até Av. Queiróz Filho, Av. Pe. Pereira de Andrade, Av. Diógenes Ribeiro de Lima, R. dos Macunis, R. Natingui, Av. Pedroso de Moraes, prosseguindo normal. Volta: normal até Av. Pedroso de Moraes, R. Ferreira de Araújo, R. dos Macunis, Av. Diógenes Ribeiro de Lima, Av. Pe. Pereira de Andrade, Av. Queiróz Filho, prosseguindo normal. 6262/10 CEASA – Term. Bandeira Ida: normal até Av. Queiróz Filho, Av. Pe. Pereira de Andrade, Av. Diógenes Ribeiro de Lima, R. dos Macunis, R. Natingui, Pça. Roquete Pinto, Av. Pedroso de Moraes, prosseguindo normal. Volta: normal até Av. Pedroso de Moraes, R. Ferreira de Araújo, R. dos Macunis, Av. Diógenes Ribeiro de Lima, Av. Pe. Pereira de Andrade, Av. Queiróz Filho, prosseguindo normal.

8012/10 Metrô Butantã – Cid. Universitária Ida: Term. Metrô Butantã, R. Camargo, Av. Dr. Vital Brasil, Av. Corifeu de Azevedo Marques, R. Prof. Orlando Marques Paiva (Portaria 03), Av. Intersetorial, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Alípio Correia Neto, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Rubião Meira, prosseguindo normal. Volta: sem alteração.

8022/10 Metrô Butantã – Cid. Universitária Ida: Term. Metrô Butantã, R. Camargo, Av. Dr. Vital Brasil, Av. Corifeu de Azevedo Marques, R. Prof. Orlando Marques Paiva (Portaria 03), Av. Intersetorial, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Alípio Correia Neto, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Luciano Gualberto, Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, R. Prof. Mello Moraes, retorno o mais próximo e anterior à Praça Prof. Reinaldo Porchat, R. Prof. Mello Moraes, prosseguindo normal. Volta: sem alteração.

809L/10 Campo Limpo – Lapa Ida: normal até Av. Caxingui, Rua Camargo, R. Sapetuba, Av. Prof. Francisco Morato, Pte. Bernardo Goldfarb, Rua Butantã, Lgo. dos Pinheiros, Rua Teodoro Sampaio, Av. Brig. Faria Lima, Av. Pedroso de Moraes, R. Ferreira de Araújo, Rua dos Macunis e Av. Diógenes Ribeiro de Lima, prosseguindo normal. Volta: normal até a Av. Diógenes Ribeiro de Lima, Rua dos Macunis, R. Natingui, Pça. Roquete Pinto, Av. Pedroso de Moraes, Av. Brig. Faria Lima, R. Chopin Tavares de Lima, R. Sumidouro, R. Amaro Cavalheiro, R. Pascoal Bianco, R. Eugênio de Medeiros, Pte. Bernardo Goldfarb, Av. Dr. Vital Brasil, R. Catequese, R. Pirajussara, R. MMDC, R. Reação, R. Alvarenga, prosseguindo normal.

