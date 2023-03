Ituano leva a melhor sobre o Corinthians, nos pênaltis, e avança no Paulistão

O Ituano é o segundo semifinalista do Paulistão Sicredi. Na tarde deste domingo (12), o time do interior ficou no empate com o Corinthians, por 1 a 1 no tempo regulamentar, mas levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 7 a 6, para avançar no mata-mata estadual.

Agora, nas semifinais, o Ituano irá encarar o Palmeiras, também em jogo único. Isso porque, independente dos outros resultados das quartas de final, o time de Itu irá avançar com a quarta campanha geral, enquanto o Palmeiras é líder.

Mesmo jogando fora de casa, em plena Neo Química Arena, foi o Ituano que abriu o placar. Aos 14 minutos, Raí Ramos arriscou um chute forte da intermediária, que ainda desviou em Fábio Santos, para vencer Cássio, que tentou espalmar a bola mas não conseguiu.

A partir daí, o Corinthians se mandou ao ataque e conseguiu empatar aos 34 minutos. Adson cruzou na área e Paulinho, no segundo pau, subiu mais alto que os zagueiros para testar para o fundo das redes, sem chances para o goleiro adversário. Por isso, o duelo foi para o intervalo com o placar de 1 a 1.

No segundo tempo, o duelo foi um verdadeiro ‘ataque contra a defesa’ com o Corinthians fazendo pressão na área do adversário. Aos 21 minutos, Roni serviu Yuri Alberto, que invadiu a área e tocou de cobertura, mas o goleiro Jefferson Paulino conseguiu resvalar na bola, que explodiu na trave antes de sair.

O goleiro do Ituano seguiu fazendo milagres e aos 44 minutos, salvou a equipe mais uma vez. Yuri Alberto recebeu na marca do pênalti e soltou o pé, mas bem posicionado, o arqueiro fez a defesa. Por isso, o duelo terminou empatado e a decisão da vaga foi para os pênaltis.

As penalidades foram cheia de emoções. Enquanto Fábio Santos, Fagner e Gil erraram para o Corinthians, o goleiro Jeferson Paulino e o atacante Felipe Saraiva foram os heróis da classificação do Ituano, que venceu por 7 a 6.

